Andriejewa ogłosiła decyzję. Będzie walkower w Roland Garros

Zaledwie 17-letnia Rosjanka Mirra Andriejewa (38. WTA) sprawiła w środę sensację w Roland Garros. W ćwierćfinale turnieju pokonała jedną z głównych faworytek do końcowego triumfu - Białorusinkę Arynę Sabalenkę (2. WTA) 6:7 (5:7), 6:4, 6:4. - Ostrzyliśmy sobie zęby na epicki pojedynek Sabalenki z Rybakiną w półfinale RG, tymczasem zobaczymy mecz Paolini z Andriejewą. Świat tenisa uważa rozstrzygnięcia środowych ćwierćfinałów za sensacyjne. A my wiemy, że w Paryżu wszystkiemu przygląda się ktoś, kto podejrzewał, że tak może być - pisał Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Courteney Cox zagrała w tenisa z Igą Świątek

Mirra Andriejewa sprawiła sensację i podjęła ważną decyzję

Rosyjskie media chwaliły swoją tenisistkę. - W kluczowych momentach pokazała, dlaczego uznawana jest za jedną z najbardziej obiecujących tenisistek świata, o ile nie najbardziej obiecującą. Powodem jest jej dojrzałość. Czasami gubiła się i popełniała błędy. Ale kiedy trzeba było, to zebrała się w sobie i zrobiła to, co było wymagane - pisali dziennikarze sports.ru.

Mirra Andriejewa tuż po spotkaniu singlowym miała zaplanowany mecz w deblu. Wraz ze swoją partnerką, rodaczką, 39-letnią Wierą Zwonariową (266. WTA) miała zmierzyć się w ćwierćfinale Roland Garros z duetem: Marta Kostjuk/Elena Gabriela Ruse (Ukraina, Rumunia). Obie pary dotychczas w Paryżu wygrały po trzy spotkania, wszystkie po 2:0 w setach.

Do spotkania Andriejewa/Zwonariowa - Kostjuk/Ruse jednak nie dojdzie. Rosjanki zdecydowały się bowiem zrezygnować z gry. Prawdopodobnie to efekt tego, że 17-letnia Rosjanka chce przygotować się w spokoju i mieć dłuższą przerwę do czwartkowego półfinału z Włoszką Jasmine Paolini (15. WTA).

Co ciekawe, Paolini nie zdecydowała się na ten sam krok, a również rywalizowała w grze deblowej. Po sensacyjnej wygranej z Jeleną Rybakiną (Kazachstan, 4. WTA) 6:2, 5:7, 6:4 wyszła na kort w parze z doświadczoną, 37-letnią rodaczką Sarrą Errani (95. WTA) do meczu ćwierćfinałowego z duetem: Emma Navarro/Diana Schnaider (USA, Rosja). Włoszki wygrały pewnie 6:3, 6:3 i wystąpią w półfinale. Ich rywalkami będą: Kostjuk/Ruse.

Półfinały Roland Garros w grze pojedynczej kobiet odbędą się już w czwartek. O godz. 15 Iga Świątek na korcie centralnym im. Philippe'a Chatriera zmierzy się z Coco Gauff (USA, 3. WTA). W drugim półfinale około półtorej godziny później Paolini zmierzy się z Andriejewą. Relację na żywo z obu spotkań na Sport.pl oraz w aplikacji Sport.pl LIVE.