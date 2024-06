Eksperci są niezwykle zgodni po porażce Sabalenki. "Dzień cudów" w Roland Garros

Mecz Aryny Sabalenki z Mirrą Andriejewą wyłonił ostatnią półfinalistkę Roland Garros. Starcie źle zaczęło się dla Białorusinki. Nie dość, że została kilkukrotnie przełamana, to jeszcze narzekała na problemy ze zdrowiem. Poprosiła nawet o pomoc medyczną, co zaniepokoiło kibiców. Do podobnej sytuacji doszło też w drugim secie. Pod znakiem zapytania stała jej dalsza rywalizacja. Ostatecznie dokończyła mecz, ale i tak pożegnała się z turniejem - tak spotkanie 1/4 finału French Open opisywała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Piskorz.

To wielka sensacja. Tegoroczny Roland Garros był dla Białorusinki jej szóstym występem na paryskich, wielkoszlemowych kortach. Tylko w poprzednim roku udało jej się dotrzeć do półfinału zmagań. Już wiadomo, że tego osiągnięcia nie powtórzy.

17-letnia Mirra Andriejewa stoi dopiero u progu kariery, a już ma na koncie wdarcie się do najlepszej czwórki jednego z najważniejszych turniejów w tenisowym kalendarzu. Nic dziwnego, że rezultat środowego meczu jest szeroko komentowany w mediach społecznościowych.

Dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak, który z Paryża relacjonuje zmagania French Open 2024, opublikował zdjęcie tuż po ostatniej piłce spotkania. - Mirra Andriejewa, lat 17, w półfinale Roland Garros - napisał. Na fotografii widać kibiców zgromadzonych na korcie oklaskujących młodziutką zwyciężczynię.

- We wtorek w kobiecych ćwierćfinałach Roland Garros zwycięstwa faworytek, więc dla odmiany w środę dwie sensacje. Nudy nie ma w Paryżu. Mirra Andriejewa - lobem do pierwszego w karierze wielkoszlemowego półfinału - tak spotkanie skomentowała dziennikarka Sport.pl Agnieszka Niedziałek. Trzeba przyznać, że zagranie kończące spotkanie może robić wrażenie.

Dziennikarz Sport.pl Dominik Senkowski zwrócił uwagę na stan zdrowia wiceliderki światowego rankingu. - Mirra Andriejewa oczywiście zrobiła super wynik i gratulacje, ale przecież widać było, że Sabalenka dziś ledwo stała na korcie. Jednocześnie nie mówmy o autostradzie dla Igi Świątek do tytułu, bo to tylko sport. Nikt wczoraj nie przewidział, że Aryna i Jelena zaraz odpadną - ocenił.

Adam Romer z "Tenisklubu" podsumował, że środa była czasem wielkich niespodzianek. - Dzień cudów w Roland Garros. Najpierw odpada Rybakina, a teraz wyraźnie niedysponowana Sabalenka. Ktoś wymyślił wcześniej półfinał Paolini vs. Andriejewa? - skwitował.

- Jeżeli ktoś przed startem #rolandgarros spodziewał się, że w półfinałowej parze dolnej części drabinki znajdą się Jasmine Paolini i Mirra Andriejewa, to gratuluję! Świetny turniej obu zawodniczek, które wyeliminowały odpowiednio Jelenę Rybakinę i Arynę Sabalenkę - dodał Seweryn Czernek z WP SportoweFakty.

- Andriejewa aż do środy nie wygrała ani jednego seta przeciwko Sabalence - komentował Maciej Trąbski z Przęgladu Sportowego Onet.

Istotny fakt zauważył komentator tenisa w Eurosporcie Dawid Żbik. - Bez znaczenia jaki wynik będzie w jutrzejszym półfinale, to Coco Gauff od poniedziałku zostanie nową wiceliderką rankingu WTA. Aryna spadnie na 3. miejsce - napisał. Przypomnijmy, że jeszcze jesienią Białorusinka prowadziła w światowym zestawieniu.

- Po raz pierwszy od Roland Garros 2022 z powodów sportowych (z Wimbledonu w 2022 roku była wykluczona) Aryny Sabalenki zabraknie w półfinale turnieju Wielkiego Szlema - podsumowywał dziennikarz portalu Meczyki.pl Maciej Łuczak.

Porażka Sabalenki wzbudziła zdumienie nie tylko w Polsce. Także poza granicami naszego kraju jest szeroko komentowana. Portugalski dziennikarz Jose Morgado zauważył, że Mirra Andriejewa jest najmłodszą półfinalistką wielkoszlemowego turnieju od 1997 roku i osiąnięcia Martiny Hingis.

Odrobinę statystyki przytoczył także włoski dziennikarz Mario Boccardi. - Mirra Andriejewa jest najmłodszą zawodniczką, która w XXI wieku pokonała rywalkę z pierwszej dwójki turnieju Wielkiego Szlema - napisal.

Znamy już pełny skład półfinałów żeńskiego turnieju French Open 2024. Broniąca tytułu Iga Świątek (1. WTA) zmierzy się w czwartek z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA), zaś w drugim meczu na korcie pojawią się Jasimne Paolini (15. WTA) - Włoszka z polskimi korzeniami, a także Mirra Andriejewa (38. WTA) z Rosji. Warto zauważyć, że cokolwiek się wydarzy, to dla Paolini lub Andriejewej będzie to pierwszy finał Wielkiego Szlema w karierze.