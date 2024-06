Nie do wiary! Trzęsienie ziemi w rankingu WTA. To ona zajmie miejsce Sabalenki

Znamy już wszystkie półfinalistki Roland Garros. O ile obecność w tym gronie Igi Świątek oraz Coco Gauff nie jest żadnym zaskoczeniem, o tyle zupełnie inaczej wygląda to w przypadku Jasmine Paolini oraz Mirry Andriejewej. Włoszka i Rosjanka sensacyjne pokonały odpowiednio Jelenę Rybakinę i Arynę Sabalenkę. To sprawiło, że diametralnie zmieniła się sytuacja w rankingu WTA. Najgorzej wygląda to w przypadku Sabalenki.

