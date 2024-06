Kontrowersyjna zmiana w Roland Garros. Azarenka kpi: Świetny wybór

To nowinka, którą Francuzi wprowadzili przed turniejem Roland Garros. W trakcie tegorocznej edycji na głowach sędziów głównych siedzących na krzesełkach przy siatce pojawiły się kamery. Wszystko po to, by poprawić wrażenia widzów z oglądania meczów w telewizji i dorzucić kolejny smaczek.

Francuzi wprowadzają kamery pod widzów

"Urządzenia mają jeszcze bardziej przybliżać widzów do gry, umożliwiając im poznanie obowiązków sędziów, a także ich interakcji z zawodnikami" - tłumaczy Francuska Federacja Tenisowa. Widzowie mogą śledzić dokładnie, na co patrzy sędzia główny. Zmiana dotyczy tylko arbitrów pracujących na korcie centralnym w Paryżu imienia Philippe'a Chatriera.

Materiały filmowe z kamer nagłownych stanowią od początku turnieju część przekazu telewizyjnego, który jest udostępniany nadawcom, w tym m.in. stacji Eurosport w Polsce.

Zmiany krytykują jednak tenisiści. "Czy istnieje gorszy sposób wykorzystania technologii w sporcie niż wprowadzenie kamer na głowach sędziów? To wygląda okropnie i z tego, co widziałem, nie oferuje widzom nic ciekawego" - pisał na Twitterze były lider rankingu i mistrz wielkoszlemowy Andy Murray.

Obraz z kamer jest często niewyraźny, a wynika to z faktu, że sędziowie nie są jeszcze przyzwyczajeni do nowej technologii. Poruszają się w sposób naturalny, a to nie ułatwia śledzenia widzom obrazu. - Główny problem polega na tym, że kamera nie pokazuje zwykle śladu piłki - zauważa z kolei dziennikarz tenisowy Simon Cambers, autor m.in. biografii Rogera Federera.

Niekiedy urządzenie jest w stanie uchwycić rozmowę sędziego z tenisistą, ale już rzadko kiedy dzięki niemu możemy przyjrzeć się bliżej miejscu, w którym miałaby odbić się piłka. To dlatego, że arbitrzy kierują ciało głównie w kierunku zawodników i oko kamery nie jest w stanie pokazać śladu piłki, co byłoby cennym urozmaiceniem przekazu telewizyjnego.

Zawodnicy o braku Hawk-Eye

Problem z warstwą wizualną i niewykorzystaniem w stu procentach kamer nagłownych to jedno. Zawodnicy zwracają uwagę na większy kłopot - brak logiki ze strony Francuzów w korzystaniu ze wsparcia technologicznego. Na wpis Murraya zareagowała Wiktoria Azarenka. "W Paryżu nie ma systemu Hawk-Eye ani powtórek wideo, ale kamery na głowie mają zrobić różnicę! Świetny wybór" - kpiła białoruska tenisistka, była numer jeden kobiecego tenisa.

"To jest takie głupie! Lepiej zainwestować w system sprawdzania piłek, a nie wydawać pieniądze na nowinkę, która nic nie daje. 'Nie' dla kamer na głowach sędziów" - dodała była australijska tenisistka Rennae Stubbs.

System elektroniczny Hawk-Eye wykorzystywany jest w wielu turniejach tenisowych. Umożliwia sprawdzenie, gdzie dokładnie odbiła się piłka, co sprawia, że można pozbyć się wszelkich wątpliwości na tym polu. Tymczasem na Roland Garros sędziowie w razie kontrowersji schodzą na prośbę tenisistów z krzesełka, by z bliska ocenić ślad piłki.

Arbitrzy z kolei, jak to ludzie, mogą się czasem pomylić, i dlatego ich decyzje, nawet podejmowane w pobliżu miejsca, gdzie odbiła się piłka, nieraz spotykają się z protestami arbitrów. Z tego powodu Hubert Hurkacz miał pretensje do sędzi w trakcie niedzielnego spotkania czwartej rundy Roland Garros z Grigorem Dimitrowem.

Najpierw sportowcy, potem kibice

Polak uważał, że piłka po jego uderzeniu nie wyszła na aut, choć arbiter zdecydowała inaczej. Hurkacz nie miał racji, ale w przypadku możliwości skorzystania z technologii nie byłoby całej dyskusji i niepotrzebnych emocji. W reakcji na to nasz tenisista chciał nawet zmienić sędzię, co opisywaliśmy na Sport.pl.

Decyzji podejmowanych na podstawie informacji od Hawk-Eye tenisiści zwykle nie podważają. Wyjątkiem jest tu Jelena Ostapenko, ale jej zachowania trzeba brać często w duży nawias z uwagi na trudny charakter Łotyszki. Uchodzi ona za jedną z bardziej kontrowersyjnych zawodniczek w tourze, nieraz zaskakuje postępowaniem i wypowiedziami.

Kamery na głowach sędziów w Paryżu na pewno wymagają poprawy, ale przede wszystkim na Roland Garros, tak jak wskazują tenisiści, potrzebna jest lepsza technologia do weryfikowania, gdzie odbije się piłka. Najpierw poprawić warunki pracy sportowcom, dopiero potem jakość przekazu dla telewidzów.