Co za hit! Świątek i Lewandowski w jednym miejscu. Niemcy ogłaszają

Iga Świątek walczy o kolejne zwycięstwo w Roland Garros. W czwartek zagra w półfinale z Amerykanką Coco Gauff (3. WTA). Po zakończeniu zmagań w Paryżu czekają ją kolejne wyzwania. Jednym z nich będzie turniej WTA 500 w Berlinie. Zmagania w stolicy Niemiec zbiegną się w czasie z Euro 2024 z udziałem reprezentacji Polski. Niemcy już spodziewają się istnego oblężenia ze strony polskich fanów.

Niemcy odczują efekt Świątek i Lewandowskiego. To będzie polski dzień w Berlinie

Tamtejszy "Bild" już pisze o "polskim boom na tenisowym turnieju w Berlinie". Dziennik zauważa, że ze względu na niewielką odległość od granicy wyjazd do Berlina jest dla polskich kibiców nie lada okazją, by zobaczyć na żywo w akcji swoją idolkę. Jakby tego było mało, za jednym zamachem oprócz Świątek mogą obejrzeć także Roberta Lewandowskiego. Wszystko dzięki korzystnym terminom.

Turniej z udziałem pierwszej rakiety świata potrwa od 17 do 23 czerwca. Z kolei 21 czerwca, na kiedy to zaplanowane są ćwierćfinały, w Berlinie zamelduje się piłkarska reprezentacja Polski. Wtedy to gracze Michała Probierza zmierzą się o godz. 18:00 w drugim meczu fazy grupowej z Austrią. Jeżeli Świątek się nie wycofa, albo sensacyjnie wcześniej nie odpadnie, to jednego dnia dojdzie dwóch polskich meczów w Berlinie, a to już przekłada się komercyjny sukces organizatorów.

Jak poinformował "Bild", po około połowę z zarezerwowanych biletów zgłosili się właśnie kibice z Polski. Zainteresowanie nimi gwałtownie skoczyło, gdy oficjalnie potwierdzono występ Świątek. - Sprzedaż biletów idzie znakomicie. Prawie odżyły stare czasy Steffi Graf - cieszył sie cytowany przez dziennik dyrektor turnieju Berlin Ladies Open, Edwin Weinerer. W zawodach mają wystartować także inne gwiazdy światowego tenisa, w tym Coco Gauff, Ons Jabeur, Caroline Garcia czy Naomi Osaka.