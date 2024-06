Sensacyjne wieści. Kraków może dostać wielki turniej. Idealna okazja dla Świątek

Iga Świątek (1. WTA) bierze udział w wielu turniejach, tyle że raczej nie odbywają się one w Polsce (w ostatnich sezonach grała w Warszawie, lecz w tym roku do tego nie dojdzie). Jedną z niewielu okazji do zaprezentowania się przed rodakami są dla niej spotkania reprezentacyjne. I być może niebawem pojawi się kolejna taka wyjątkowa okazja.

Iga Świątek zagra w Krakowie? Dostali ofertę zorganizowania finałów Billie Jean King Cup

W marcu Świątek po raz pierwszy od dwóch lat zagrała w Billie Jean King Cup. W dużej mierze dzięki niej udało się awansować do turnieju finałowego, który odbędzie się w dniach 13-20 listopada w Sewilli. Natomiast w przyszłym roku impreza może odbyć się w zupełnie innym miejscu.

Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) i współpracująca z nią firma poszukują gospodarza kolejnych edycji finałów BJK Cup. Okazuje się, że może nim zostać Kraków. - Wpłynęła do nas propozycja z Londynu, by zorganizować finały Billie Jean King Cup, z kontraktem na trzy lata, począwszy od roku 2025 - powiedział Janusz Kozioł, pełnomocnik prezydenta miasta ds. kultury fizycznej w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

W stolicy Małopolski nie chcą działać pochopnie i dopiero po otrzymaniu gwarancji ze strony władz państwowych przystąpią do negocjacji z przedstawicielami ITF. - To duże i kosztowne przedsięwzięcie, dlatego najpierw wraz z prezydentem Krakowa musimy się spotkać z ministrem sportu Sławomirem Nitrasem i zastanowić się, czy jesteśmy zainteresowani z jednej strony dużym wydatkiem, a z drugiej niewyobrażalną promocją, bo wiemy, jak światowy tenis przekłada się na wartości promocyjne. Dopiero gdy będziemy mieli wstępną deklarację ze strony ministerstwa sportu, możemy rozpocząć rozmowy w sprawie organizacji finałów BJK Cup - wyjaśnił Kozioł.

Kraków może zostać gospodarzem finałów BJK Cup. "Na pierwszy rzut oka wygląda to super atrakcyjnie"

Przedstawiciel miasta trzyletni budżet imprezy szacuje na 10-12 mln euro (3-4 mln euro rocznie). Ministerstwo sportu zazwyczaj nie daje na organizację więcej niż 50 proc. budżetu. A pod uwagę trzeba brać także inne czynniki. - Pytanie, jaki dostalibyśmy do dyspozycji procent powierzchni reklamowej. Sprzedając takie miejsce zainteresowanym firmom, moglibyśmy zarobić na organizację. Na pierwszy rzut oka wygląda to super atrakcyjnie, ale samo miasto by się tego zadania nie podjęło, bo to dla Krakowa zbyt duży wydatek. Natomiast uważam, że finansując turniej wspólnymi siłami z ministerstwem sportu i sponsorami, gra jest warta świeczki - stwierdził pełnomocnik prezydenta Krakowa ds. kultury fizycznej.

Zdaniem Kozioła kwota jest "spora", ale gdy weźmie się pod uwagę, ile wydawano na imprezy w innych dyscyplinach, to nie robi ona aż takiego wrażenia. Szczególnie z uwagi na rosnącą popularność tenisa w Polsce, na co mają wpływ wyniki Świątek, ale i Huberta Hurkacza (8. ATP).

Sama zawodniczka również mogłaby mieć dodatkową motywację, aby pojawić się na prestiżowym turnieju organizowanym w ojczyźnie (gospodarz ma zagwarantowany start). W dwóch ostatnich sezonach nie występowała w finałach BJK Cup, a to ze względu na zmęczenie sezonem oraz kolizję z terminami WTA Finals.