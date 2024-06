Jabeur uderzyła w organizatorów Roland Garros. Będzie o tym głośno

Po pierwszym secie starcia Jabeur - Gauff mogło się wydawać, że to Tunezyjka zmierzy się w półfinale z Igą Świątek. Grała lepiej, solidniej od Amerykanki i to na jej konto powędrował pierwszy set. Jednak gdy Gauff odnalazła wreszcie swój rytm i zaczęła dyktować warunki na korcie, Jabeur nie dała rady jej sprostać. Ostatecznie to Gauff zmierzy się ze swoim polskim "koszmarem", ale Tunezyjka może być zadowolona z ogólnej postawy w całym turnieju.

Jabeur zwraca uwagę na trybuny około południa

Czymś, z czego na pewno zadowolona nie była, to decyzje organizatorów paryskiego turnieju, a konkretnie godzinowego rozkładu spotkań. Jabeur zwróciła uwagę, że bardzo chciała rozegrać swój ćwierćfinał popołudniem, gdy na trybunach jest więcej kibiców. A jednak zarówno jej mecz, jak i późniejszy Świątek - Vondrousova, zostały rozegrane przed południem lub tuż po.

Efekty na trybunach były widoczne. Czy raczej niewidoczne, bo pustych miejsc nie brakowało. - Na dziesięć ostatnich meczów wieczornych, wszystkie były z udziałem mężczyzn. Granie o 11 naprawdę nie jest łatwe. Zasługujemy, by również grać popołudniami, gdy jest więcej fanów i większa uwaga mediów - powiedziała Tunezyjka.

Djoković ofiarą złego grafiku meczów? Jabeur nie ma wątpliwości

Jabeur zwróciła uwagę, że ciągłe granie do bardzo późnych godzin też nie jest korzystne dla zawodników. Zresztą dla dziennikarzy czy ludzi pracujących przy organizacji meczu także nie. Przywołała przykład Novaka Djokovicia, który z Lorenzo Musettim grał do trzeciej nad ranem, a następnego dnia czekał go kolejny, bardzo długi jak się okazało, bój z Francisco Cerundolo. Ostatecznie Djoković wycofał się z turnieju z powodu urazu kolana.

- Granie do tak późna po północy jest niedobre. Widzieliśmy jak wczoraj Novak Djoković cierpiał z powodu swojego kolana, bo nie miał czasu na regenerację po bardzo długim meczu. Zasługujemy na więcej, na lepsze układanie grafiku tych spotkań. Mówiliśmy o tym na Australian Open, mówimy i teraz. Dla was dziennikarzy to też nie jest zdrowe pracować do tak późna. A dzieci od podawania piłek, które są często bardzo młode? Musimy znaleźć lepsze rozwiązanie dla wszystkich - podsumowała zawodniczka.