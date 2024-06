Iga Świątek na tych słowach może tylko stracić. Z kibicami nie wygra

- Chcę powiedzieć jedną rzecz. Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś coś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która skupia się na sobie, ale to jest naprawdę ważne. Całe życie walczymy o to, żeby poprawiać się jako tenisiści. Stawka jest ogromna. Pieniądze są ogromne. Utrata kilku punktów może zmienić naprawdę dużo. Czasami trudno to zaakceptować - mówiła Iga Światek po meczu z Naomi Osaką w drugiej rundzie Rolanda Garrosa.

"Cisza, proszę". Tenis jako samotna wyspa

Wypowiedź liderki rankingu mogła zostać potraktowana przez bezpruderyjną paryską publiczność jako pretensjonalna. Kilka minut wcześniej Świątek obroniła piłkę meczową i wygrała epicki bój przeciwko byłej "jedynce" na świecie, a wywiad rozpoczyna od - celowo przejaskrawiając tę sytuację - wylewania żali.

Mimo że Świątek jest królową Paryża, to swoją wypowiedzią sympatii sobie nie zaskarbiła. Francuska publika jest dość bezwzględna, co podkreśliła zawodniczka. - Mam nadzieję, że nadal będziecie mnie lubić, bo wiem, że francuska publiczność ma zawodników, za którymi nie przepada i ich wygwizduje. Ale kocham was, uwielbiam tu grać i kontynuujmy to - podsumowała.

Oczywiście francuscy kibice tego turnieju - także w przeszłości - wielokrotnie w swym zachowaniu przesadzają, a Świątek mogła się cieszyć, że jej rywalką nie była reprezentantka gospodarzy, bo wówczas cienka granica przyzwoitości mogłaby zostać przekroczona. Tak stało się chociażby podczas meczu Davida Goffina, który przez jednego z fanów został opluty. Ale Polka musi zrozumieć, że sterylne warunki gry to przeszłość i utopia. Nawet konserwatywny tenis mocno się pod tym względem zmienia.

Nowych fanów tenisa, którzy zainteresowali się tą dyscypliną choćby ze względu na wyniki polskich tenisistów, sędziowski zwrot "cisza, proszę" może skonfundować. Tenis jest w zasadzie jedynym globalnym sportem, w którym tłum jest strofowany za żywiołowe reakcje. Kibice ożywiają się i dopingują po udanych akcjach, ale już przy serwisie musi panować idealna cisza. Sędziowie zwracają nawet uwagę tym, którzy krzątają się po trybunach.

W obecności królowej już nie trzeba milczeć

Cisza wśród widzów tenisa, choć ugruntowana, nie jest oficjalną zasadą. Z biegiem lat wykształcił się zestaw niespisanych zwyczajów, których początki mają w korzeniach dyscypliny. Tenis to sport wywodzący się od szlachty, a oglądaniem tenisa chełpili się arystokraci, którzy "musieli zachować milczenie, ponieważ prawdopodobnie znajdowali się w obecności króla, z którym nikt wcześniej nie powinien rozmawiać bez jego pozwolenia" - czytamy w angielskich mediach. To Wielka Brytania nadawała ton dyscyplinie: powściągliwa, wyrafinowana, bogata, ale nie krzykliwa. Mecze rozgrywane były na dworkach królewskich czy innych miejscach typowych dla arystokracji - wszak to dla nich powstał tenis. Zresztą powiedzenie "sport dla dżentelmenów" powstało nie bez kozery. Jakże odmienne to od piłki nożnej, która narodziła się wśród najniższych warstw społecznych. W tenisa długo grało się jedynie amatorsko, gdyż bogacze uważali, że zarabianie na tym byłoby zbyt wulgarne.

Turnieje profesjonalne rozpoczęły się dopiero w 1968 r., co pokazuje, jak konserwatywnym sportem jest tenis. Zmiany są przyjmowane z wrogością, lecz niektóre następują naturalnie wraz z duchem czasów. Tak jest w przypadku zachowania kibiców. To rzeka, której nie da się zawrócić. Choć prawdą jest, że to francuska publika na Roland Garros najczęściej przekracza granicę, to jednak coraz frywolniejsze zasady panują także na US Open, gdzie szmer spacerujących kibiców jest cały czas słyszalny nawet na najpoważniejszych arenach. Jedynym sposobem jest dostosowanie się i czerpanie z tego korzyści, tak jak robili to najwięksi, to docenienie entuzjazmu i obrócenie to we własną korzyść.

Kibice to także część widowiska. Oni także chcą mieć przywileje

- Jestem bardzo zaskoczony reakcją niektórych zawodników na publiczność. Nazywanie kibiców chuliganami jest po prostu śmieszne. Widzowie wydają ciężko zarobione pieniądze, aby tu przyjść, a niektórzy zawodnicy mówią im, żeby przestali być tacy głośni. Dajcie spokój, to jest przecież sport - powiedział brytyjski tenisista Daniel Evans dla "The Times".

Jest w tych słowach sporo prawdy, lecz trzeba je odpowiednio wyważyć. Zawodnicy muszą zrozumieć, że nie są jedynymi aktorami widowiska. Tworzy je także publika, która chce się z graczami identyfikować, dlatego niektóre pojedynki zapisują się na kartach historii. Jak chociażby finał Wimbledonu z 2001 r., który na skutek opadów deszczu odbył się w poniedziałek, więc nie pojawili się na nim "niedzielni" kibice. Trybuny zdominowane przez Chorwatów stworzyły wręcz piłkarską atmosferę, prowadząc Gorana Ivanisevicia do triumfu nad Patem Rafterem. A przecież "świątynia tenisa", jaką jest kort centralny Wimbledonu, jest miejscem najbardziej konserwatywnym, przywiązanym do tradycji. Tam wciąż obowiązują białe stroje, a zasady tenisowego savoir-vivre są łamane najrzadziej. Choć - tu dygresja - panująca w Londynie elegancja to pozory. - To nie jest rzeczywistość Wielkiej Brytanii. Historycznie tak chce się myśleć, ale to rodzaj historycznej rekonstrukcji. Kiedy ludzie jadą na Wimbledon, biorą udział w "odgrywaniu tenisa w angielskim ogrodzie" - powiedział Rob Lake, historyk tenisa i socjolog dla Atlas Obscura.

W tradycji tenisowej cisza jest utożsamiana z szacunkiem dla graczy, bo nawet lekki szmer zakłóca ich koncentrację. Dla kibica brzmi to groteskowo, gdy potem obserwuje np. konkurs rzutów karnych, podczas których strzelający pojedynkuje się z bramkarzem. Albo w coraz popularniejszym darcie, gdzie gorąca atmosfera to kwintesencja w tym wymagającym wyjątkowej precyzji sporcie.

- Tenis to sport przywilejów, więc panuje większy opór, ponieważ ludzie, którzy uprawiają ten sport i mają takie skojarzenia, nie chcą się z nim rozstać - powiedziała Nancy Spencer, socjolog tenisa na Uniwersytecie Stanowym Bowling Green. Zawodnicy nie chcą pozbyć się tych przywilejów - co zrozumiałe - ale roszczenia ma także kibic, który nie chce już być jedynie biernym obserwatorem.

Iga Świątek może się na te zmiany irytować. Może manifestować swój sprzeciw publicznie, a jej głos będzie się liczyć, bo to przecież liderka rankingu. Ale to jej nie pomoże, a może zaszkodzić, jeśli tego nie zaakceptuje. Ruchy organizatorów czy sędziów to pozorne mydlenie oczu, albowiem zmiany już zaszły, co widać po wszystkich największych arenach tenisowych - nie tylko w Paryżu. Można jedynie manipulować ich tempem.

Iga Świątek grę z publiką może przekuć w atut

Publika jest ważna także z punktu widzenia czysto biznesowego. Bohaterów kreują ludzie. To oni generują zainteresowanie m.in. poprzez kupno biletów, które na kort centralny turnieju wielkoszlemowego są bardzo drogie. Ogromne pieniądze, o których Świątek wspomniała w wywiadzie po meczu z Naomi Osaką, są na wyciągnięcie ręki właśnie dzięki tym ludziom.

Być może w przypadku Polki to kwestia przyzwyczajenia. Świątek rozgrywa bardzo mało spotkań, które tak elektryzują i podniecają publiczność (dlatego też trybuny rzadko się wypełniają), zazwyczaj wygrywa przekonująco i jednostronnie. 23-latka musi jednak się do tego przyzwyczajać, a może i zacząć czerpać korzyści, bo entuzjazm tłumu poprowadził do zwycięstwa już niejednego zawodnika. Podczas tegorocznego Roland Garros najlepiej przekonał się o tym Corentin Moutet, dochodząc do czwartej rundy. Mistrzem w grze z publiką Novak Djoković, choć w przypadku Serba moc często brała się z negatywnego elektoratu na trybunach.

Absolutnie nie chciałbym, aby tenis zaszedł do miejsca, gdzie na trybunach będą pojawiać się fanatyczni kibice prowadzący doping. W absolutnej ciszy przed serwisem jest coś unikatowego i urzekającego. Tak - tenis musi zachować swoją tożsamość, ale przy okazji pozwolić przeżywać kibicom chwile uniesienia.