Historyczna chwila! Djoković zdetronizowany

Novak Djoković (1. ATP) nie będzie miał okazji do wygrania wielkoszlemowego Roland Garros po raz czwarty w karierze. Serb awansował do ćwierćfinału po poniedziałkowym zwycięstwie 6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3 nad Argentyńczykiem Francisco Cerundolo (27. ATP). To spotkanie trwało niemal pięć godzin. Djoković miał walczyć o półfinał z Norwegiem Casperem Ruudem (8. ATP), ale podjął decyzję o wycofaniu się z rywalizacji ze względu na kontuzję kolana. To oznacza, że Ruud awansuje do półfinału bez gry, a tam spotka się ze zwycięzcą meczu Alexander Zverev (Niemcy, 4. ATP) - Alex De Minaur (Australia, 11. ATP).

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Decyzja Djokovicia będzie miała też wpływ na najnowsze notowanie rankingu ATP. Serb nie obroni 2000 punktów z zeszłego roku, więc nie będzie już numerem jeden.

To nowy lider rankingu ATP. Pierwszy Włoch w historii

Od 10 czerwca br. liderem rankingu ATP będzie Jannik Sinner (2. ATP). To będzie pierwszy tenisista z Włoch, który znalazł się na szczycie rankingu. Sinner dowiedział się o tej zmianie po zakończeniu meczu z Bułgarem Grigorem Dimitrowem (10. ATP), w którym wygrał 6:2, 6:4, 7:6. - Cóż mogę powiedzieć? Bycie numerem jeden na świecie to marzenie każdego gracza. Przykro mi z powodu kontuzji Djokovicia, życzę mu szybkiego powrotu do zdrowia - powiedział.

- Ale staram się o tym (byciu numerem 1 - red.) nie myśleć. Dla mnie ważne jest to, że po tych trudnościach w ostatnich latach udało mi się awansować do półfinału w Paryżu. To dla mnie wyjątkowa chwila, bardzo się cieszę, że mogę ją przeżyć razem z Wami - mówił Sinner. Obecnie w rankingu ATP Live Sinner ma 9525 punktów i wyprzedza Djokovicia o 1165 punktów. Jeżeli Włoch wygra Roland Garros, będzie miał aż 10725 punktów, co da mu przewagę 2365 punktów nad Djokoviciem.

Do tej pory Sinner wygrał 13 turniejów ATP, w tym jeden turniej wielkoszlemowy. To udało mu się w tym sezonie podczas Australian Open, gdy wygrał 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3 w finałowym starciu z Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (5. ATP). Poza tym Sinner wygrał w tym sezonie turnieje w Rotterdamie i Miami. Warto też dodać, że Darren Cahill, czyli obecny trener Sinnera, trenował już trzech liderów rankingu ATP i WTA. Wcześniej tego podczas współpracy z Cahillem dokonali Andre Agassi, Lleyton Hewitt oraz Simona Halep.

Djoković może spaść na trzecie miejsce, jeżeli triumfatorem turnieju wielkoszlemowego w Paryżu zostanie Hiszpan Carlos Alcaraz (3. ATP).

Sinner pozna swojego rywala w półfinale Roland Garros we wtorkowy wieczór. Wtedy dojdzie do starcia między wspomnianym Alcarazem a Grekiem Stefanosem Tsitsipasem (9. ATP).