Czesi zareagowali na klęskę Vondrousovej ze Świątek. Nie owijali w bawełnę

Choć we wtorkowym ćwierćfinale pierwsza tenisistka świata mierzyła się z piątą, w starciu Igi Świątek (WTA 1) z Czeszką Marketą Vondrousovą (WTA 5) trudno było mówić o emocjach i wyrównanej rywalizacji. Trzykrotna zwyciężczyni Roland Garros zaliczyła 19. zwycięstwo z rzędu na tym turnieju, gromiąc swoją rywalkę 6:0, 6:2. W półfinale zmierzy się z dobrze dysponowaną Amerykanką Coco Gauff (WTA 3).

Czesi pozbawieni złudzeń. "Vondrousova dostała lanie", "Świątek jak maszyna"

Czeskie media przyznają po meczu, że Świątek nie dała ich reprezentantce najmniejszych złudzeń, że może on awansować do półfinału. W ten sposób w turniejach singlowych nie ma już ani jednego Czecha lub Czeszki, podczas gdy w zeszłym roku do finału awansowała Karolina Muchova. Portal Sport.cz zauważa, że Iga Świątek wyeliminowała już drugą Czeszkę w tegorocznym Roland Garros, po tym jak w III rundzie poradziła sobie z Marie Bouzkovą (WTA 42), wygrywając 6:4, 6:2.

"24-letnia Vondrousova ani razu w meczu nie przełamała serwisu rywalki, w drugim secie zdołała jedynie utrzymywać serwis. Świątek pokonała czeską tenisistkę pod względem liczby winnerów 25:12, popełniła też tylko dziesięć niewymuszonych błędów" - zauważają dobrą postawę Polki dziennikarze Sport.cz.

"Vondrousova, która już w drugiej rundzie przegrała seta 0:6 z Katie Volynets, w drugim secie próbowała uzyskać podobny zwrot jak w meczu z Amerykanką. Ale ona tylko na początku nadążała za grającą jak maszyna Świątek" - nie ukrywają.

"Vondrousova dostała lanie od Świątek" - to z kolei napisano na portalu czeskiej telewizji publicznej CT - ceskatelevize.cz.

"Vondrousova poznała siłę Świątek" - piszą redaktorzy portalu idnes.cz. "W ćwierćfinale Marketa Vondrousova miała trudności z niemal nieskazitelną numer jeden świata Igą Świątek. Polka wyraźnie dominowała w pierwszym secie, w drugim piąta rozstawiona z Czechami poprawiła się, ale tylko zmniejszyła stratę do 0:6 i 2:6" - relacjonują.

"Z fantastycznie grającą Polką walczyła raczej o gemy niż o sety: w pierwszym akcie z precyzyjnym przeciwnikiem nie zdobyła ani jednego, w drugim secie przynajmniej dwukrotnie utrzymała swój serwis" - dodają.

Świątek wygrała 17. mecz z rzędu, po tym jak przed Roland Garros wygrała prestiżowe turnieje w Madrycie i Rzymie. W dodatku z Vondrousovą zaliczyła trzeciego "bajgla" z rzędu, po tym jak w poprzedniej rundzie rozbiła Rosjankę Anastazję Potapową 6:0, 6:0. Kolejną rywalką Polki będzie Amerykanka Coco Gauff (WTA 3), a ten półfinał zostanie rozegrany w czwartek.