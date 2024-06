Wyjątkowy gość na meczu Świątek. Kibice oszaleli. "Królowa"

Po niewiele ponad godzinie Iga Świątek (1. WTA) awansowała do półfinału wielkoszlemowego Roland Garros. Polka straciła zaledwie dwa gemy w meczu przeciwko Czeszce Markecie Vondrousovej (6. WTA) i wygrała 6:0, 6:2. Świątek jest więc na dobrej drodze, by wygrać turniej na kortach ziemnych w Paryżu po raz czwarty w karierze i trzeci z rzędu. - Wszystko dzisiaj grało. Serwowałam lepiej niż w poprzednich rundach, co dało mi dodatkowej pewności siebie. Grałam swój mecz. W pewnym sensie było to łatwe spotkanie - mówiła Świątek w pomeczowym wywiadzie.

"Gdy Iga od początku grała swoje i szybko odjeżdżała Vondrousovej, można było mieć wrażenie, że to jest sparing, a nie mecz o wielką stawkę. Ubiegłoroczna mistrzyni Wimbledonu i finalistka Roland Garros 2019 nie była w stanie postawić się rozpędzonej Polce. Iga wygrała 6:0, 6:2, bo ewidentnie włączyła mistrzowski tryb po horrorze, jaki zagrała w Paryżu w drugiej rundzie z Naomi Osaką. Teraz ona po prostu zmiata z kortu kolejne rywalki" - pisze Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Przy okazji meczu Świątek-Vondrousova na trybunach kortu Philippe-Chatrier pojawił się wyjątkowy gość. Mowa o Agnieszce Radwańskiej, a specjalne nagranie pojawiło się w mediach społecznościowych na koncie Roland Garros. "Aga ogląda Igę" - czytamy we wpisie na portalu X. Pod adresem Radwańskiej pojawiło się sporo miłych komentarzy. "Królowa wygląda bajecznie", "szkoda, że nigdy nie była znakomita na mączce", "tęsknię za Isią na korcie", "wspomnienia wracają", "fajnie było na nią patrzeć" - to treść części z nich.

Radwańska wygrała 20 turniejów WTA w trakcie swojej kariery, ale tylko dwa z nich na kortach ziemnych. "Isia" dokonała tego w 2008 r. w Stambule i w 2012 r. w Brukseli. Najwięcej turniejów Radwańska wygrywała na kortach twardych (17). Zgodnie ze statystykami Wikipedii, bilans Radwańskiej na mączce to 87 zwycięstw i 45 porażek, co daje skuteczność na poziomie 66 proc. Warto też dodać, że Radwańska jest finalistką Wimbledonu z 2012 r. Wówczas przegrała 1:6, 7:5, 2:6 z Sereną Williams.

Radwańska jest obecna w Paryżu, ponieważ zagra tutaj w turnieju legend - jej partnerką w deblu będzie Lindsay Davenport, a w mikście Sebastien Grosjean. Pierwszy mecz Radwańskiej odbędzie się w czwartek. - Widząc, w jakiej formie jest Iga, jak rozwinęła skrzydła po meczu z Osaką, uważam, że to też będzie mecz do jednej bramki. I w ogóle uważam, że ten mecz z Osaką był trochę finałem - mówiła Radwańska podczas krótkiej pogawędki z polskimi dziennikarzami, w tym z Łukaszem Jachimiakiem. I Radwańska się nie pomyliła ze swoim typem do meczu Świątek - Vondrousova.

Mecz Świątek - Gauff o awans do finału wielkoszlemowego Roland Garros odbędzie się w czwartek, natomiast organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego planu gier na ten dzień. Relacja tekstowa na żywo z tego spotkania w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.