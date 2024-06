Tak Francuzi podsumowali to co zrobiła Iga Świątek

Iga Świątek (1. WTA) dała kolejny popis w Roland Garros. W ćwierćfinale rozbiła 6:0, 6:2 mistrzynię Wimbledonu Marketę Vondrousovą (6. WTA), potrzebowała do tego zaledwie 62 minut. Dzięki temu jest już bardzo blisko trzeciego z rzędu finału paryskiego turnieju.

Iga Świątek na ustach całej Francji po wygranej w Roland Garros. "Dominowała we wszystkich aspektach gry"

We Francji są zachwyceni tym, co zrobiła polska tenisistka. "Tornado Świątek zmiotło Vondrousovą" - tak zatytułowano pomeczowy artykuł w "L'Equipe". Dalej czytamy, że "numer 1 na świecie nadal miażdży wszystko na swojej drodze", a w meczu z Czeszką zaliczyła trzecią z rzędu "bańkę", czyli set wygrany do zera (w czwartej rundzie zdemolowała 6:0, 6: Anastasiję Potapową). "Dominowała we wszystkich aspektach gry, od początku meczu dusiła Vondrousovą" - podkreślono.

Polką zachwyca się także dziennik "Ouest-France". "Iga Świątek bez drżenia pokonuje Vondrousovą i wchodzi do najlepszej czwórki" - napisano. Ponadto zaznaczono, że 23-latka "śpiewająco" wywiązuje się z roli "wielkiej faworytki". Była "precyzyjna, szybka, błyskotliwa i porywająca", dzięki czemu "bez większych trudności schowała Vondrousovą do kieszeni".

Z kolei francuski Eurosport pisze wprost, że "Świątek zmiażdżyła Vondrousovą". I w ten sposób potwierdziła dominację na kortach Roland Garros. "Powodzenia dla Gauff w kolejnej rundzie. Świątek jest bezlitosna. To straszne!" - czytamy. A kolejna przekonująca wygrana rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące dyspozycji obrończyni tytułu. "Spadek formy? Krucha mentalność? Dwa dni po odesłaniu biednej Potapowej na rowerze (6:0, 6:0) Polka ponownie "zniesmaczyła" rywalkę" - czytamy.

Zaskakujące słowa o Idze Świątek. "Oszczędza energię"

Spotkanie relacjonował również dziennik "Le Monde". "Czterdzieści minut w niedzielę, godzina i dwie minuty we wtorek. Iga Świątek włączyła tryb oszczędzania energii. Jasne, że światowa numer 1 nie była tak szybka jak w 1/8 finału z Rosjanką Anastazją Potapową, ale mimo to wygrała jednostronny mecz z Czeszką Marketą Vondrousovą w ćwierćfinale Roland Garros" - podsumowano.

W meczu o finał Roland Garros Iga Świątek zmierzy się ze wspomnianą Coco Gauff (3. WTA). Spotkanie zostanie rozegrane w czwartek 6 czerwca.