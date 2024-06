Tak wygląda ranking WTA po awansie Igi Świątek do półfinału Roland Garros!

Iga Świątek jest nie do zatrzymania. Polka po rozbiciu Anastazji Potapowej raz kolejny była wyraźnie lepsza i po bardzo jednostronnym spotkaniu pokonała 6:0, 6:2 Marketę Vondrousovą. Tym samym awansowała już do półfinału Rolanda Garrosa. To bardzo ważne zwycięstwo również w kontekście rankingu WTA. Tak wygląda to zestawienie.

