Mordercza walka w Roland Garros niemal do drugiej w nocy. Niemcy zachwyceni

- To było historyczne spotkanie na Roland Garros. Novak Djoković pokonał Lorenzo Musettiego 7:6, 6:7, 2:6, 6:3, 6:0 w trzeciej rundzie paryskiej imprezy. Serb i Włoch rywalizowali na korcie do godziny 3:07 w nocy. Pobili w ten sposób rekord turnieju pod względem późnej pory zakończenia meczu, który wcześniej należał do Rafaela Nadała i Jannika Sinnera (1:26) - pisał w poniedziałek Dominik Senkowski, dziennikarz Sport.pl.

W Roland Garros znów grali do późnej nocy

Minęło niecałe 24 godziny i doszło do identycznej sytuacji. Okazało się, że nawet jeśli Djoković z Musettim nie pobiliby rekordu turnieju pod względem późnej pory zakończenia meczu, to i tak by do tego doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Wtedy właśnie na kort wyszli Alexander Zverev (Niemcy, 4. ATP) oraz Holger Rune (Dania, 13. ATP).

Pojedynek o ćwierćfinał turnieju był pasjonujący. Trwał cztery godziny i piętnaście minut i zawodnicy musieli rozegrać pięć setów. Niemiec wyszedł ze sporych opresji, bo przegrywał 1:2 w setach i 5:6 w czwartej partii. Potrafił jednak doprowadzić do tie-breaka, w którym był zdecydowanie lepszy i wygrał 7:2. W decydującym secie Zverev dominował i zwyciężył z łatwością 6:2. Pojedynek zakończył się o godz. 140, czyli był drugim spotkaniem w historii turnieju pod względem najpóźniejszej pory zakończenia meczu.

Dla Niemca był to drugi z rzędu pięciosetowy pojedynek w Roland Garros. Wcześniej był jednak w krytycznej sytuacji w decydującej partii w meczu z Holendrem Tallonem Griekspoorem (25. ATP), bo przegrywał aż 1:4 z podwójnym przełamaniem! Doprowadził jednak do super tie-breaka, w którym wygrał 10:3.

- Co za niesamowity mecz. Cieszę się, że przeżyłem. Jestem z siebie dumny. Turniej jeszcze się nie skończył - powiedział Zverev. Dziennikarz pytali go, czy jest na tyle świeży, by był w stanie jeszcze zagrać trzy pięciosetowe mecze.

- Chciałbym powiedzieć tak, ale mam nadzieję, że w pewnym momencie wygram, ale nie w pięciu setach. Na pewno nikt nie będzie miał nic przeciwko temu. Trzeba pamiętać jednak, że jeśli się wykonuje dobrą pracę w przygotowaniach, to zawsze będziesz świeży - dodał po krótkiej chwili zastanowienia.

Niemcy zachwyceni. "Czy on nigdy się nie męczy?"

Niemieckie media są zachwycone postawą swojego tenisisty.

- Zverev zapewnia w Paryżu pojedynek najwyższej klasy - tytułuje relację z meczu "T-online.de". - Zverev jest ostatnio w dobrej formie i ma nadzieję na swój pierwszy poważny tytuł w Paryżu. Jednak w IV rundzie musiał zmusić się do granic możliwości, aby pokonać Rune - dodawał "Kicker".

- Zverev już po dwóch pięciosetowych thrillerach. Dziesięć setów z dwóch ostatnich spotkań trwało łącznie 8 godzin i 25 minut. Bardzo długi czas jak na dwa mecze. Czy on nigdy się nie męczy? - zastanawiali się z kolei dziennikarze "Bilda".

Rywalem Zvereva w ćwierćfinale będzie Australijczyk Alex De Minaur (11. ATP), który pokonał Rosjanina Daniiła Miedwiediewa (5. ATP) 4:6, 6:2, 6:1, 6:3. Pojedynek odbędzie się w środę.

We wtorek zostaną rozegrane dwa pierwsze ćwierćfinały: Grigor Dimitrow (Bułgaria, 10. ATP) - Jannik Sinner (Włochy, 2. ATP) i Carlos Alcaraz (Hiszpania, 3. ATP) - Stefanos Tsitsipas (Grecja, 9. ATP).

IV runda Roland Garros: Alexander Zverev - Holger Rune 4:6, 6:1, 5:7, 7:6 (7:2), 6:2