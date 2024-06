Roland Garros. O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? [TRANSMISJA MECZU NA ŻYWO]

Iga Świątek świetnie czuje się na kortach ziemnych i pewnie zmierza po czwarty tytuł Roland Garros. Rozprawiła się już z Leolią Jeanjean, Naomi Osaką, Marie Bouzkovą i Anastazją Potapową. Ostatnią z rywalek dosłownie zmiotła z kortu, nie oddając jej ani gema - 6:0, 6:0. Dość powiedzieć, że Rosjanka ugrała zaledwie 10 punktów. - Nie było na korcie żadnej sytuacji, żebym nie czuła kontroli. To było komfortowe. Cieszę się, że zapracowałam na taki wynik, że pozostałam w optymalnym skupieniu i dyscyplinie - przyznała po meczu Polka. Tym samym awansowała do ćwierćfinału, w którym czekać ją będzie spore wyzwanie.

Roland Garros. Iga Świątek - Marketa Vondrousova. Kiedy gra Iga Świątek najbliższy mecz? O której?

Rywalką Świątek w kolejnym spotkaniu będzie Marketa Vondrousova, czyli aktualnie szósta rakieta świata. Mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, podobnie jak i 22-latka, straciła w drodze do ćwierćfinału jednego seta. Pokonała kolejno Rebekę Masarovą, Katie Volynets, Chloe Paquet i Olgę Danilović.

Nie ulega jednak wątpliwości, że to Polka będzie faworytką do wygranej, na co wskazują nie tylko jej osiągnięcia na "mączce", ale i bilans bezpośrednich spotkań. Jak dotąd obie panie mierzyły się trzykrotnie i za każdym razem to Świątek wychodziła z tej konfrontacji zwycięsko.

Co więcej, było to dość łatwe wygrane - nasza rodaczka nie straciła w nich nawet seta. Będzie to również ich drugie bezpośrednie starcie w historii Roland Garros. Rywalizowały w I rundzie w 2020 roku i wówczas Świątek wygrała 6:1, 6:2. Mimo to nie można skreślać Vondrousovej. Warto przypomnieć, że w 2019 roku dotarła aż do finału imprezy we Francji, gdzie zatrzymała ją Ashleigh Barty.

Zagraniczne media i eksperci są pod wrażeniem siły i umiejętności, jakie na paryskich kortach prezentuje Polka. - Na mączce jest innego rodzaju bestią. Przez ostatnie kilka lat dominowała jak nikt inny, zwłaszcza jeśli chodzi o tę nawierzchnię. Jest na dobrej drodze do zostania absolutną mistrzynią w swojej grze - podkreślała legendarna Sania Mirza w jednym z wywiadów.

O której godzinie gra dzisiaj Iga Świątek? Gdzie oglądać mecz Iga Świątek - Marketa Vondrousova? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIKI]

Mecz Igi Świątek z Marketą Vondrousovą odbędzie się we wtorek 4 czerwca. Będzie to drugie spotkanie na korcie centralnym tego dnia. Rozpocznie się po godzinie 12:30. Transmisję tego starcia będzie można obejrzeć na kanale Eurosport 1 oraz w internecie w płatnym serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.