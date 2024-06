Hubert Hurkacz wraca do starego partnera. Co za hit!

Hubert Hurkacz (8. WTA) w czwartej rundzie Rolanda Garrosa przegrał z Grigorem Dimitrowem (10. ATP) po trzech setach. Polak w tym starciu przegrał dwie tie-breaki, denerwował się na decyzję sędziów i pokazał sporą frustrację. Finalne jednak musiał pożegnać się z Wielkim Szlemem i już szykuje się do kolejnych turniejów. Na jednym z nich nie będzie grał sam.

REKLAMA

Zobacz wideo

Oto partner deblowy Huberta Hurkacza. Od razu są faworytami

Roland Garros zakończy sezon gry na nawierzchni ceglanej i światowy tenis przeniesie się na trawę. Jednym z pierwszych dużych turniejów na tej nawierzchni będzie ATP 500 w Halle. Oczywiście na tych zmaganiach nie zabraknie Hurkacza, który będzie rozstawiony w turnieju z numerem piątym. Polak nie planuje jednak grać tylko sam.

Hurkacz zgłosił się także do zmagań w deblu i już wiadomo, kto będzie jego partnerem. Na liście startowej 27-latek pojawił się w zestawieniu z Jannikiem Sinnerem (2. ATP), a więc zawodnikiem rozstawionym jako turniejowa "jedynka". Tak mocne zestawienie niemal od razu postawiło polsko-włoski duet w gronie faworytów.

Hurkacz i Sinner już w przeszłości grali jako duet, a ostatni raz w takim zestawieniu pojawili się właśnie w Halle w 2023 roku. Wówczas już po pierwszym meczu pożegnali się z rywalizacją. Później Polak grał w deblu również z Janem Zielińskim, Mate Paviciem, a ostatnio w Rzymie z Tallonem Griekspoorem.

O triumf nie będzie jednak łatwo, bo do debla zgłosili się m.in. Kevin Krawietz i Tim Putz rozstawieni z numerem jeden, czy polsko-monakijski duet Jan Zieliński i Hugo Nys. W zmaganiach udział wezmą także inni zawodnicy specjalizujący się głównie w grze pojedynczej. Pary stworzą Andriej Rublow (6. ATP) i Alexander Zverev (4. ATP), czyli kolejni faworyci, oraz Alexander Bublik (17. ATP) i Arthur Fils (38. ATP).

Występ Hurkacza w deblu w Halle z pewnością jest częścią przygotowań do igrzysk olimpijskich. Na nich 27-latek stworzy duet z Janem Zielińskim. Zmagania na niemieckich kortach zaplanowano od 17 do 23 czerwca. Hubert Hurkacz w Halle wygrywał w singlu w 2022 roku, a w deblu z Felixem Augerem-Aliassimem dotarł do finału w 2021 roku.