Gigantyczny sukces Andriejewej. To już pewne! Teraz Sabalenka

Warwara Graczowa (88. WTA) była jednym z objawień tegorocznego Rolanda Garrosa. Choć w poprzednich miesiącach nie radziła sobie najlepiej i spadła w rankingu WTA na miejsce pod koniec pierwszej setki, po drodze notując aż siedem porażek z rzędu, to we Francji eliminowała kolejne rywalki. Był to też dla niej pierwszy turniej w Paryżu, w którym wystąpiła jako obywatelka i reprezentantka "Trójkolorowych" - w czerwcu 2023 zmieniła barwy narodowe i zrezygnowała z gry dla Rosjan.

Już na start sprawiła sensację, wyrzucając z turnieju Marię Sakkari (7. WTA). Później bez większych problemów pokonała Bernardę Perę (80. WTA) i Irinę-Camelię Begu (127. WTA). I właśnie po spotkaniu z ostatnią z rywalek wybuchła dość spora afera w Rosji. Po zwycięstwie Graczowa zaśpiewała wraz z kibicami "Marsyliankę", hymn Francji. "Niesamowita zdrada. Zapomniałaś, kto cię wychował?" - pisali oburzeni dziennikarze. Można było wyczytać między słowami, że liczą, iż w kolejnej rundzie zatrzyma ją "złote dziecko" Rosji - Mirra Andriejewa (38. WTA). I tak też się stało.

Mirra Andriejewa w ćwierćfinale Roland Garros. Warwara Graczowa nie wykorzystała znakomitych okazji i wyciągnęła dłoń do rywalki

Andriejewa pewnie dotarła do IV rundy Roland Garros. Po drodze pokonała Eminę Bektas (98. WTA), Wiktorię Azarenkę (21. WTA) i Peyton Stearns (62. WTA). Mimo młodego wieku to ona była faworytką poniedziałkowego pojedynku z Graczową.

Mecz był bardzo wyrównany. Do pierwszego przełamania doszło dopiero w siódmym gemie. Wówczas Andriejewa szybko wypracowała break pointa i odebrała serwis rywalce. I to do 0. Nie cieszyła się jednak długo, ponieważ już przy kolejnej okazji Graczowa doprowadziła do przełamania powrotnego. Co więcej, w dziesiątym gemie Francuzka miała nawet dwa break pointy, a zarazem piłki setowe, ale ich nie wykorzystała, co szybko się na niej zemściło. W kolejnym gemie Rosjanka przełamała rywalkę, a chwilę później własnym serwisem przypieczętowała triumf - 7:5.

Ta wygrana ewidentnie dodała Andriejewej skrzydeł. Już na start drugiego seta przełamała przeciwniczkę. I choć ta odgryzła się w czwartym gemie, doprowadzając do wyrównania (2:2), to na nic więcej nie było już jej stać. Rosjanka grała zdecydowanie pewniej i precyzyjniej. To też przełożyło się na kolejne dwa przełamania. Tym samym wynikiem 6:2 wygrała drugą partię i cały mecz 2:0.

Andriejewa z kolejnymi sukcesami

Dzięki temu Andriejewa nie tylko awansowała do ćwierćfinału, ale i przeszła do historii tenisa. Jak donosi profil OptaAce na X, została drugą najmłodszą zawodniczką w tym stuleciu, która znalazła się w najlepszej ósemce kobiecego singla Roland Garros - 17 lat i 27 dni. Młodsza od niej była tylko Sesil Karatanczewa - 15 lat i 288 dni. Bułgarka dokonała tego w 2005 roku.

A to nie koniec dobrych wieści dla Rosjanki. Niezależnie od wyników na kolejnym etapie rywalizacji, awansuje do TOP 30 rankingu WTA, co będzie jej życiowym rekordem. Jak dotąd najwyżej plasowała się na 33. miejscu - w lutym 2024 roku.

W ćwierćfinale Andriejewa zmierzy się z rozpędzoną Aryną Sabalenką (2. WTA). Mecz odbędzie się w środę 5 czerwca, ale godzina nie jest jeszcze znana.