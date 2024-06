Szokujący koniec Miedwiediewa na Roland Garros! Nie mógł nic poradzić [WIDEO]

Daniił Miedwiediew (5. ATP) dobrze prezentuje się na trwającym Rolandzie Garrosie. Do tej pory wyeliminował kolejno Dominika Koepfera (65. ATP), Miomira Kecmanovicia (57. ATP) i Tomasa Machaca (34. ATP). W czwartej rundzie czekało go nieco trudniejsze zadanie. Jego rywalem był Alex De Minaur (11. ATP).

Miedwiediew nie dał rady. Rosjanin poza turniejem

Rosjanin udanie rozpoczął to starcie i w pierwszym secie szybko przełamał rywala. De Minaur nie zdołał odrobić strat i ostatecznie przegrał 4:6. Drugi set wyglądał zupełnie inaczej. W piątym gemie Miedwiediew narzekał na ból stopy i poprosił o przerwę medyczną. Po powrocie do gry radził sobie zdecydowanie gorzej. Nie był w stanie wygrać żadnego gema i przegrał 2:6.

Kolejna partia była bardzo podobna. Rosjanin nie potrafił przeciwstawić się rywalowi i szybko przegrywał 0:3. De Minaur radził sobie dużo lepiej i pewnie wykorzystywał błędy Miedwiediewa, który był w stanie ugrać tylko jednego gema. Tym samym Australijczyk po dwóch przełamaniach wygrał 6:1 i w meczu prowadził już 2:1.

W kolejnym secie spotkanie nieco się wyrównało. Kluczowe wydarzenia miały miejsce w siódmym gemie. Wówczas De Minaur przełamała Miedwiediewa, a następnie utrzymał własne podanie. Dzięki temu prowadził 5:3 i był już o krok od wygrania tego meczu. Rosjanin kompletnie zawiódł przy własnych podaniach i dał się przełamać, a match point padł po podwójnym błędzie serwisowym.

Finalnie De Minaur wygrał 3:1 (4:6, 6:2, 6:1, 6:3) i awansował do ćwierćfinału Rolanda Garrosa. To wielki sukces Australijczyka, który zagra na tym etapie tego turnieju po raz pierwszy w karierze. Teraz będzie czekać go starcie z Alexandrem Zverevem (4. ATP) lub Holgerem Rune (13. ATP).