Kiedy gra Iga Świątek w Paryżu? Kiedy następny mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Trudno jakkolwiek przeanalizować ostatni mecz Igi Świątek (1. WTA) z Anastazją Potapową (41. WTA). Wszystko przez to, że Polka po prostu rozbiła rywalkę, wygrywając w kilkadziesiąt minut 6:0, 6:0. "Mrugniesz i ją przegapisz" - podsumował trafnie oficjalny profil Roland Garros, podczas którego 23-latka dotarła już do ćwierćfinału. Jak Świątek czuje się w tym roku na paryskich kortach?

Wiemy, kiedy Iga Świątek zagra z Vondrousovą. Kiedy następny mecz?

- Cóż, myślę, że tłum był spokojniejszy, ale na pewno też dlatego, że w kolejnych rundach nie grałam tak intensywnych meczów jak przeciwko Naomi. Tamten mecz był z gatunku takich, że każdy robi popcorn i ogląda bardzo podekscytowany. W kolejnych rundach czułam, że mam wszystko pod kontrolą i myślę, że tłum też to poczuł - opowiadała po meczu z Rosjanką, nawiązując do swoich wcześniejszych słów. Po starciu z Osaką Świątek przyznała, że kibice zachowują się nieco za głośno podczas rozgrywanych akcji, co mocno rozprasza zawodników. Organizatorzy turnieju błyskawicznie zareagowali na jej apel.

Zwycięstwo z Potapową sprawiło, że Polka awansowała do ćwierćfinału Roland Garros. Na tym etapie jej rywalką będzie Marketa Vondrousova (6. WTA). W zeszłym roku Czeszka sensacyjnie wygrała Wimbledon, pokonując w finale Ons Jabeur 6:4, 6:4. Kilka dni temu w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema w Paryżu rozprawiła się z Serbką Olgą Danilović, wygrywając gładko 6:4, 6:2.

Bilans bezpośrednich starć pomiędzy Świątek a Vondrousovą jest bezlitosny dla czeskiej zawodniczki. Liderka rankingu WTA dotychczas wygrała wszystkie trzy mecze, w których mierzyła się z triumfatorką Wimbledonu. Ostatni z nich miał miejsce podczas WTA Finals w Cancun, kiedy zwyciężyła 7:6(3), 6:0. Jak będzie tym razem?

O której mecz Igi Świątek jutro? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Spotkanie Igi Świątek z Marketą Vondrousovą zostało zaplanowane na wtorek 4 czerwca. Na ten moment nie znamy jeszcze planu gier na ten dzień, przez co nie wiadomo, o której godzinie Polka pojawi się na korcie. Transmisję z meczu przeprowadzi kanał Eurosport 1. W internecie starcie można obejrzeć na platformie Player.pl. Zapraszamy również do śledzenia meczu Świątek na stronie Sport.pl oraz w naszej aplikacji mobilnej.