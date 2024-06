Oto drabinka Igi Świątek w Roland Garros. Kapitalne wieści przed decydującą fazą

Jeżeli w którejś z polskich szkół, lekcja zaczęła się w dokładnie tym samym momencie co mecz 1/8 finału Roland Garros między Igą Świątek a Anastazją Potapową, to zanim zadzwonił dzwonek kończący, Polka była już w ćwierćfinale. Zaledwie 40 minut, tylko 10 punktów zdobytych przez Rosjankę w całym meczu, zaledwie niespełna 7 minut czystej gry (czyli czasu, gdy piłka była w trakcie wymian). Absolutna masakra. Świątek nie zamierzała spędzić wczoraj na korcie więcej czasu niż trzeba, a jej rywalka właściwie wyszła na kort już bez nadziei.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski wspomina swoje mistrzostwa Europy

Marketa Vondrousova na drodze Świątek. Ostatnio grały w WTA Finals w Cancun

Polka jest więc już w ćwierćfinale, a w jej połówce drabinki już wszystko wiadomo, jeżeli chodzi o 1/4 finału. Rywalką Polki będzie Czeszka Marketa Vondrousova, która bez kłopotów pokonała Serbkę Olgę Danilović (6:4, 6:2), pogromczynię Danielle Collins. Świątek ma z szóstą obecnie rakietą świata nieskazitelny bilans 3-0. Ostatnio zmierzyły się podczas zwycięskich dla raszynianki WTA Finals 2023 w Cancun, gdy Świątek w fazie grupowej wygrała z Vodrousovą 7:6(3), 6:0.

"Ulubienica" Gauff lub Ons Jabeur w półfinale?

Triumfatorka tego meczu w półfinale zmierzy się albo z Amerykanką Coco Gauff, albo z Tunezyjką Ons Jabeur. W drodze do ćwierćfinału pokonywały one kolejno Włoszkę Elisabeth Cocciaretto (6:1, 6:2 dla Gauff) i Dunkę Clarę Tauson (6:4, 6:4 dla Jabeur). Iga lepszy bilans ma rzecz jasna z reprezentantką USA, która jest jej ulubioną "ofiarą". Ich niedawne starcie w półfinale w Rzymie (6:4, 6:3) było dla Polki już dziesiątym triumfem nad Gauff, przy tylko jednej porażce. Zaś z Jabeur jej bilans to 5-2. Podobnie jak z Vondrousovą, z Tunezyjką też grała ostatnio w Cancun i nie dała jej najmniejszych szans (6:1, 6:2).

Sabalenka i Rybakina z niewygodnymi rywalkami

Jeżeli chodzi o drugą połówkę drabinki, to tam ćwierćfinały wyłonią się dzisiaj. Swoje mecze rozegrają m.in. Jelena Rybakina i Aryba Sabalenka. Kazaszkę czeka wyzwanie w postaci Ukrainki Eliny Switoliny (bilans 2-1 dla Ukrainki). Z kolei Sabalenka zmierzy się z Amerykanką Emmą Navarro (bilans 1-0 na korzyść Navarro). Wiemy też, że będziemy mieli minimum jedną niespodziewaną ćwierćfinalistkę, bo ze sobą zagrają Rosjanka Mirra Andriejewa (38. WTA) i Wawara Graczowa reprezentująca Francję (88. WTA). Skład ćwierćfinalistek uzupełni albo Włoszka Jasmine Paolini, albo kolejna rewelacja turnieju, Rosjanka Elina Awanesian (70. WTA).

Iga Świątek swój ćwierćfinał z Vondrousovą na pewno rozegra we wtorek 4 czerwca. Dokładną godzinę tego meczu jeszcze poznamy.

Drabinka WTA Roland Garros 2024 (na stan obecny)

1/8 finału (jeszcze nierozegrane):

Elina Awanesian (70. WTA) - Jasmine Paolini (15. WTA)

Elina Switolina (19. WTA) - Jelena Rybakina (4. WTA)

Wawara Graczowa (88. WTA) - Mirra Andriejewa (38. WTA)

Aryna Sabalenka (2. WTA) - Emma Navarro (24. WTA)

1/4 finału:

Iga Świątek (1. WTA) - Marketa Vondrousova (6. WTA)

Coco Gauff (3. WTA) - Ons Jabeur (9. WTA)

Awanesian/Paolini - Switolina/Rybakina

Sabalenka/Navarro - Graczowa/Andriejewa

1/2 finału