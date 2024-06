Dwie twarze Huberta Hurkacza. Pokazał, co znaczy klasa

Sześć na sześć. Taką skutecznością w eliminowaniu Huberta Hurkacza po wczorajszym meczu, może pochwalić się Grigor Dimitrow. Bułgar jest dla Polaka istnym koszmarem na korcie. Gorszy bilans wrocławianin ma tylko z Novakiem Djokoviciem, którego nigdy nie pokonał pomimo aż siedmiu prób.

Bułgarski styl "trucizną" dla Hurkacza

Niestety styl Dimitrowa oparty na znakomitej defensywie, częstym zmienianiu tempa gry i ogólnej solidności pod praktycznie każdym aspektem, ma w sobie coś, co na Hurkacza działa wręcz jak trucizna. Scenariusz jest zawsze ten sam, czyli wyrównane starcie, w którym na koniec zawsze to Bułgar jest o ten jeden krok przed Polakiem. Nie inaczej było wczoraj. Wrocławianin swoje liczne szanse na przełamanie miał, ale większości nie wykorzystał. Za to jego rywal nie wybaczał niczego i zafundował naszemu reprezentantowi mnóstwo frustracji.

Hubert Hurkacz miał w sobie dwa wilki, jeden dobry, drugi zły

Frustracji, która wybuchła w Polaku w trakcie trzeciego seta. W dziesiątym gemie tej partii Hurkacz minimalnie wyrzucił piłkę na aut. Nie mógł się z tym pogodzić i zaczął się kłócić z sędzią główną Alison Hughes. Chciał nawet wezwania superwizora. Potem próbował też pytał Dimitrowa, czy chce zmiany sędzi, ale ten nie dał się przekonać. Bardzo nieprzyjemne, zupełnie niepasujące do Polaka zachowanie, które ściągnęło na niego sporo krytyki.

Jednak wcześniej wrocławianin potrafił pokazać swoją bardzo przyjazną, dobrze znaną nam stronę. Było to na początku trzeciej partii, przy piłce na 1:0 w gemach dla Polaka. Dimitrow zdołał odegrać wówczas bardzo trudną piłkę, ale przypłacił to poślizgnięciem się i upadkiem. Nic mu się na szczęście nie stało, ale Hurkacz, tak czy inaczej, ekspresowo znalazł się przy nim, by pomóc mu wstać i upewnić się, czy wszystko w porządku. Komentatorzy podkreślili wówczas, że obaj zawodnicy mieszkają w Monte Carlo, a co za tym idzie znają się dobrze i lubią. Pomimo regularnych "prześladowań", jakie Bułgar funduje Polakowi na korcie.