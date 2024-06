Oto ranking ATP po meczu Hurkacza. Tak wysoko Polak jeszcze nie był

Hubert Hurkacz (8. ATP) przegrał z Grigorem Dimitrowem (10. ATP) i na etapie 4. rundy pożegnał się z drugim w tym roku wielkoszlemowym turniejem. Tym samym we French Open nie osiągnie ćwierćfinału - rezultatu ze styczniowego Australian Open.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Hurkacz z awansem, ale może spaść. Tak wygląda ranking LIVE

Hubert Hurkacz za grę w tegorocznym French Open zarobił 110 punktów do rankingu ATP. W zestawieniu LIVE daje mu to w tym momencie (stan na niedzielę 2 czerwca) siódmą pozycję. Problem w tym, że Polaka mogą jeszcze wyprzedzić inni zawodnicy.

Hurkacz i Andriej Rublow to jedyni tenisiści z pierwszej dziesiątki, którzy pożegnali się już z kortami Rolanda Garrosa. Do zmian rankingowych doszło także w tym momencie w czołówce. Na pierwszej miejsce wskoczył Jannik Sinner, który względem poprzedniego roku już zarobił 155 punktów. Trudne zadanie przed Novakiem Djokoviciem. Serb walczy o to, by nie stracić punktów. Broni tytułu sprzed roku.

Najlepszy polski tenisista w zestawieniu LIVE zajmuje siódme miejsce - tak wysoko nigdy się jeszcze nie znajdował. Niewykluczone jednak, że po turnieju klasyfikowany będzie niżej. Grigor Dimitrov, Stefanos Tsitsipas i Alex De Minaur wciąż są w grze w Paryżu, a znajdują się tuż za Polakiem.

Aktualny ranking ATP Live:

1. Jannik Sinner - 8925 pkt*

2. Novak Djoković - 8160 pkt*

3. Carlos Alcaraz - 6980 pkt*

4. Daniił Miedwiediew - 6485 pkt*

5. Alexander Zverev - 5785 pkt*

6. Andriej Rublow - 4710 pkt

7. Hubert Hurkacz - 3995 pkt

8. Grigor Dimitrov - 3775 pkt*

9. Stefanos Tsitsipas - 3740 pkt*

10. Alex De Minaur - 3645 pkt*

* - zawodnicy grający w dalszym ciągu w Paryżu