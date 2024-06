Tak eksperci skomentowali porażkę Hurkacza. Zwrócili uwagę na jedno. "Moje oczy nie wierzą"

Jak pokonać Grigora Dimitrowa? Z pewnością to pytanie nie raz zadawał sobie Hubert Hurkacz, jednak niestety nadal nie znalazł odpowiedzi. W niedzielę nasz tenisista przegrał z Bułgarem 6:7 (5:7), 4:6, 6:7 (3:7). Sfrustrowany Hurkacz niejednokrotnie rzucał rakietą o ziemię, a po niemal każdym punkcie na jego twarzy widniał grymas. Spirala negatywnych emocji nakręcała się z gema na gem. Wydawało się, że "coś drgnie" w trzecim secie, jednak Dimitrow znów wygrał po tie-breaku. Ostatecznie Polak odpadł z Roland Garros na etapie 1/8 finału, co i tak było jego najlepszym wynikiem na paryskiej mączce. Tuż po zakończeniu spotkania głos zabrali eksperci, którzy zwrócili uwagę na kontrowersyjne 27-latka.

Eksperci przemówili po porażce Hurkacza. "Nie wiem, czego się najadł"

"Hubert Hurkacz i tak zrobił super wynik. 4 runda to najlepszy rezultat w Paryżu (razem z 2022). Poprawił się na mączce w tym roku niesamowicie, co cieszy zwłaszcza przed igrzyskami. Głowa do góry, w końcu tego Bułgara pokona. A zaraz ulubiona nawierzchnia HH" - pisze Dominik Senkowski ze Sport.pl.

"Nie wiem, czego się dziś Hubert Hurkacz najadł, ale nieźle daje, naprawdę. Tak emocjonalnego, niestety głównie negatywnie, to go chyba jeszcze nigdy nie widziałem." - czytamy na profilu Macieja Łuczaka z portalu Meczyki.pl.

"Moje oczy nie wierzą w to, co widzę... Ale Hubert Hurkacz po prostu stracił rozum z powodu decyzji (nawiasem mówiąc, pomylił się) i po wielokrotnym żądaniu wezwania nadzorcy na kort zapytał Grigora Dimitrowa, czy chce zastąpić (?!) sędziego." - pisał o niezbyt eleganckim zachowaniu Hurkacza Gaspar Ribeiro Lança. Tak ową sytuację opisywał Paweł Matys ze Sport.pl. "W przerwie między gemami Hurkacz nie wytrzymał i zachował się szokująco. Podszedł do Dimitrowa i spytał go, czy chce kontynuować mecz z tą panią arbiter. Bułgar uspokajał go." - czytamy.

"Jeśli myślałeś, że widziałeś już wszystko w świecie tenisa, nie przegap tego. Hurkacz pytający Dimitrova, czy zgadza się na zmianę sędziego, ponieważ nie jest zadowolony z tego, jak radzi sobie w meczu. Niesamowite." - pisze o tej samej sytuacji Jose Moron z PuntoDBreak.

"Hubert Hurkacz pomaga wstać Dimitrowowi, który wytarzał się w mączce - trybuny znowu kochają Polaka. Fajnie, ale nie zadowalaj się tym, Hubi!" - pisał jeszcze w trakcie meczu Łukasz Jachimiak ze Sport.pl o dużo lepszym zachowaniu Hurkacza.

"Każdy ma swoją Ostapenko. 0-6 w bezpośrednich meczach z Grigorem Dimitrovem, ale szacunek należy oddać Hubertowi Hurkaczowi. Pięć dni z rzędu na kortach, w pełnej gotowości, bez odpoczynku, dnia wolnego, by głowa odpoczęła." - dodaje Dawid Żbik z Eurosportu.