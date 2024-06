Iga Świątek nie kryje zadowolenia. Jej słowa mają moc. "Poczułam różnicę"

Iga Świątek rozbiła Anastasiję Potapową 6:0, 6:0 w czwartej rundzie Roland Garros. Niedzielny mecz z trybun Court Philippe-Chatrier oglądało około pięć tysięcy widzów. Można powiedzieć, że tym razem publiczność zachowywała się wzorowo.

Kilka dni temu Świątek rozegrała trzygodzinny dreszczowiec z Naomi Osaką (7:6, 1:6, 7:5). W trakcie rywalizacji bywało, że kibice wspierający Japonkę przeszkadzali Polce. W trakcie jednej z wymian w końcówce z pewnością jeden z nich przeszkodził Idze, krzycząc. Gdy Świątek się tym zdenerwowała i zwracała na to uwagę, spora część trybun ją wybuczała.

Świątek się obawiała, ale zaapelowała

- Chcę powiedzieć jedną rzecz. Przykro mi, że muszę, bo wszystkich was bardzo szanuję i wiem, że gram dla was, że to jest rozrywka, że dzięki wam zarabiam na życie. Ale czasami gdy jest duża presja i krzykniecie coś w trakcie wymiany albo tuż przed returnem, to naprawdę trudno jest zachować koncentrację. Proszę, wspierajcie nas przed między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale - powiedziała wtedy Świątek.

Iga dodała też, że nie chciałaby się stać jedną z tenisistek, które Francuzi zaczną wygwizdywać. Oraz że ma nadzieję, że nadal będzie w Paryżu lubiana i że ona tę publiczność kocha i kocha dla niej grać.

Świątek jeszcze czeka, ale jedno już widzi. "Okazują szacunek"

Po meczu z Potapową jeden z zagranicznych dziennikarzy zapytał Igę czy odczuwa jakąkolwiek zmianę nastawienia ze strony Francuzów po tamtym wystąpieniu.

- Cóż, myślę, że tłum był spokojniejszy, ale na pewno też dlatego, że w kolejnych rundach nie grałam tak intensywnych meczów jak przeciwko Naomi. Tamten mecz był z gatunku takich, że każdy robi popcorn i ogląda bardzo podekscytowany. W kolejnych rundach czułam, że mam wszystko pod kontrolą i myślę, że tłum też to poczuł - odpowiadała Iga.

Ale też dodała: "Myślę, że tak, ludzie słuchają i okazują szacunek. Poczułam różnicę, ale nie wiem jaki jest powód. Mam nadzieję, że ludzie w pewnym sensie zaakceptowali moją małą przemowę i nie są na mnie źli".