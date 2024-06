Świątek reaguje na niesprawiedliwość. Wypaczenie rywalizacji w Roland Garros

Ponad 4,5 godziny trwało spotkanie trzeciej rundy Roland Garros między Serbem Novakiem Djokoviciem (1. ATP) a Włochem Lorenzo Musettim (30. ATP). Spotkanie rozpoczęło się dopiero o godz. 22:40 w związku z napiętym harmonogramem przy wcześniejszych meczach na korcie centralnym, a skończyło się o godz. 3:07. Djoković wygrał 7:5, 6:7(6), 2:6, 6:3, 6:0. To był też jego 369. triumf w karierze w turniejach wielkoszlemowych, przez co wyrównał rekord wszech czasów należący do Rogera Federera.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

- Daliście mi energię przy wyniku 2:2 w czwartym secie. Od tego momentu byłem już zupełnie innym zawodnikiem. To niesamowite, że wciąż tu jesteście, także z dziećmi. Być może to najlepszy mecz, jaki tu rozegrałem w swojej karierze - mówił Djoković w pomeczowym wywiadzie.

Fakt tak późnego grania meczów postanowiła skomentować Coco Gauff (3. WTA). Zdaniem Amerykanki to nie jest zdrowe dla zawodników. - To może być niesprawiedliwe, ponieważ to rujnuje harmonogram. Wiele razy ludzie myślą, że kończysz mecz o trzeciej rano i idziesz spać, a jeszcze masz konferencję, bierzesz prysznic, coś jesz, ktoś może wykonuje jakieś zabiegi. Prawdopodobnie niektórzy kładą się spać dopiero koło szóstej-siódmej rano. To nie jest zdrowe - mówiła Gauff po wygranej 6:1, 6:2 nad Włoszką Elisabettą Cocciaretto (51. WTA).

- Słyszałem, że nasz mecz zakończył się najpóźniej w historii Roland Garros. Cieszę się, że mogłem być częścią takiej historii wraz z Lorenzo. Grałem kilka meczów o tak późnej porze. Kto normalny gra o drugiej w nocy? Co sądzę o tym, że nasz mecz był opóźniony? Mam swoją opinię, ale lepiej mówmy o tym, jak wyglądał nasz mecz z Musettim. Można było to jednak zrobić inaczej - komentował Djoković, rozmawiając krótko z dziennikarzami.

Świątek odniosła się do meczu Djokovicia. I postanowiła doedukować kibiców. "To nie tak"

Teraz do tej sprawy postanowiła odnieść się Iga Świątek (1. WTA), która dostała pytanie o mecz Djoković-Musetti podczas konferencji prasowej po spotkaniu z Anastazją Potapową (41. WTA), wygranym 6:0, 6:0. - To nie jest tak, że my zasypiamy godzinę po meczu i nasza praca kończy się po piłce meczowej. Nie jest łatwo wtedy grać. Uważam, że władze powinny coś z tym zrobić. Zazwyczaj potrzebujemy nawet czterech godzin na regenerację, a też mamy rozmowy z mediami - powiedziała.

- Ja zawsze byłam jedną z tych zawodniczek, które otwarcie mówią o tym, że powinniśmy zaczynać mecze trochę wcześniej. Nie wiem, czy kibice oglądają takie spotkania, jeśli następnego dnia muszą iść do pracy, a mecze kończą się o drugiej lub trzeciej w nocy. Ale to nie zależy od nas. My musimy zaakceptować wszystko, co nas tutaj spotyka - dodała Świątek.

Świątek zagra w ćwierćfinale Roland Garros z Czeszką Marketą Vondrousovą (6. WTA). Z kolei przed Djokoviciem mecz w ramach czwartej rundy przeciwko Argentyńczykowi Francisco Cerundolo (27. ATP).