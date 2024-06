Liczby grozy Igi Świątek. Rywalki mają się czego bać. Masakra

Tylko 40 minut potrwał mecz Igi Świątek z Anastasiją Potapową w czwartej rundzie Roland Garros. Najlepsza tenisistka świata rozbiła 41. w rankingu rywalkę 6:0, 6:0. A jeszcze większe wrażenie robią liczbowe szczegóły, które zaraz przedstawimy. Z 58 punktów rozegranych w niedzielnym meczu Świątek wygrała 48 a Potapowa - tylko 10. To była totalna dominacja, to był popis, to był historyczny występ Polki.

Iga jedzie na "rowerku". Niesamowite liczby

Iga ósmy raz w karierze wygrała mecz 6:0, 6:0. Jej zagorzali kibice pewnie dobrze pamiętają część tych zwycięstw, ale nie wszystkie. Oto komplet takich wyników Igi:

6:0, 6:0 z Vivian Tomą w pierwszej rundzie kwalifikacji do turnieju ITF w Jackson w USA w 2018 roku

6:0, 6:0 z Alessandrą Crump w drugiej rundzie kwalifikacji do turnieju ITF w Jackson w USA w 2018 roku

6:0, 6:0 z Andreą Renee Villarreal w trzeciej rundzie kwalifikacji turnieju ITF w Pelham w USA w 2018 roku

6:0, 6:0 z Karoliną Pliskovą w finale turnieju w Rzymie w 2021 roku

6:0, 6:0 z Andreeą Pisacaru w meczu Polska - Rumunia w Billie Jean King Cup w 2022 roku

6:0, 6:0 z Anastasiją Pawluczenkową w drugej rundzie turnieju w Rzymie w 2023 roku

6:0, 6:0 z Wang Xinju w trzeciej rundzie Roland Garros 2023

6:0, 6:0 z Anastasiją Potapową w czwartej rundzie Roland Garros 2024

Który z tych rowerków robi największe wrażenie? Najpewniej ten, na którym odjechała Pliskova. Wtedy Polka była 17. w rankingu WTA, a Czeszka - dziewiąta. Świątek rozbiła ją w 46 minut. W punktach było 51:13.

Teraz Świątek to numer jeden, a Potapowa - numer 41. Ich mecz potrwał zaledwie 40 minut. I jeszcze raz to podkreślmy: Iga wygrała w punktach 48:10. Niech każdy sobie wybierze, co zrobiło na nim większe, największe wrażenie. Na pewno wspaniale jest mieć taaaki wybór!