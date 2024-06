Legendarny Rosjanin nie wytrzymał po meczu Świątek - Potapowa. Kąśliwie

Iga Świątek (1. WTA) awansowała w ekspresowym tempie do ćwierćfinału Roland Garros. Zaledwie 40 minut wystarczyło do tego, by pokonać 6:0, 6:0 Rosjankę Anastazję Potapową (41. WTA). Iga też udanie zrewanżowała się rywalce za porażkę z 2016 r. w ćwierćfinale juniorskiego Roland Garros.

"Czterem-pięciu tysiącom widzów na trybunach trudno było się tym meczem pocieszyć. Przy stanie 6:0, 1:0 i 40:15 dla Świątek przy serwisie Potapowej ludzie nagle się ożywili, gdy po ładnej akcji Rosjanka zdobyła punkt. Jeśli Francuzi mieli plan długo posiedzieć na tym meczu, to widocznie nie znają Igi" - pisze Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, nasz korespondent w Paryżu. Wygranie meczu przez Świątek w takim tempie i takim stylu nie ubiegł uwadze ekspertów. "Były zaczepki, lekkie prowokacje ze strony Potapowej, gasimy światło i wsiadamy na rower" - napisał Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie.

Legenda rosyjskiego tenisa reaguje na mecz Świątek. "To było najszybsze"

Porażka 0:6, 0:6 Potapowej została też zauważona w Rosji. Na portalu X pojawił się bardzo wymowny wpis od Jewgienija Kafielnikowa, byłego tenisisty. "To był najszybszy zarobek 150 tys. euro (około 641 tys. złotych) przez Świątek. Zagrała tylko 40 minut i straciła dziesięć punktów w całym meczu" - napisał Rosjanin. "Iga pomogła też organizatorom turnieju z planem gier. Powinni teraz pójść spać wcześniej, niż wczoraj", "to Iga zarobiła 62 euro (około 265 złotych) w sekundę tego meczu" - dodali internauci pod wpisem Kafielnikowa.

Kafielnikow był zawodowym tenisistą w latach 1992-2003 i wygrał 26 turniejów, w tym Australian Open w 1999 r. i Roland Garros w 1996 r. Przez sześć tygodni był notowany jako lider rankingu ATP. Kafielnikow był też triumfatorem 27 turniejów deblowych, w tym trzech edycji Roland Garros (1996, 1997, 2002), a także US Open (1997). W Rosji uchodzi za absolutną legendę sportu, ale w ostatnich miesiącach nie brakowało jego mniej lub bardziej krytycznych wypowiedzi nt. działań Władimira Putina i jego reżimu.

"Pamiętam, jak jakiś czas temu niektórzy pisali, że Ukraińcy jadą myć kible na zachód Europy. Zasmucę was. Rosjan teraz nie chcą nawet do mycia toalet" - pisał Kafielnikow w marcu 2022 r.

- Myślicie, że jestem zadowolony z tego, co się dzieje? Z tego, że ginie tak dużo niewinnych ludzi? No jak mógłbym być z tego zadowolony? Ale niestety, nie mam na to żadnego wpływu. Ta sytuacja nie jest w moich rękach, nie zależy ode mnie. Jestem człowiekiem kochającym pokój. Nie podoba mi się, że ludzie do siebie strzelają, że się zabijają. Potępiam każdą wojnę! Tę między Rosją a Ukrainą, ale również np. inwazję Ameryki na Irak. Każdą. Praktycznie przestałem oglądać rosyjską telewizję, bo ciężko się słucha tego, co oni tam mówią, to trudne dla psychiki - opowiadał Kafielnikow w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

We wspomnianym wywiadzie był też wątek związany ze Świątek. - Dobrze, że Iga "trafiła się" kobiecemu tenisowi, bo wniosła do gry dużo dobrego, dużo nowego. Jej styl, jej fizyczne predyspozycje sprawiają, że jej tenis nie jest typowo kobiecy. Świątek jest po prostu świetnie predestynowana fizycznie do tego sportu. Co sądzę o jej gestach wsparcia dla Ukrainy? Skoro Iga tak postępuje, to jest to jej prawo, jej decyzja. Nie do mnie należy ocena tej postawy czy jej krytykowanie - odpowiadał były rosyjski tenisista.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Świątek - Vondrousova w ćwierćfinale Roland Garros będzie dostępna do śledzenia w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.