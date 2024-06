Tylko popatrz, co się stało po meczu Świątek - Potapova [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) awansowała do ćwierćfinału Roland Garros. Polka potrzebowała zaledwie 40 minut, by pokonać 6:0, 6:0 Rosjankę Anastazję Potapową (41. WTA). To był najszybszy mecz w Paryżu od finału z 1988 r., gdzie Steffi Graf potrzebowała 32 minut, by wygrać 6:0, 6:0 z Nataszą Zwierewą. "Żegnam ozięble - tak mogłaby powiedzieć Iga Świątek Anastasiji Potapowej po zwycięstwie 6:0, 6:0 w 40 minut" - pisze Łukasz Jachimiak ze Sport.pl, który jest naszym korespondentem w Paryżu podczas Roland Garros.

Jeszcze przed rozpoczęciem meczu Świątek - Potapowa media w Polsce skupiały swoją uwagę m.in. na sytuacji z zeszłorocznego Indian Wells. Wtedy Rosjanka pojawiła się na korcie w koszulce Spartaka Moskwa, co było jasnym pokazaniem poparcia dla Rosji w trakcie wojny. Świątek wtedy zdecydowała się potępić zachowanie rywalki. - Nie sądzę, aby Świątek miała prawo potępiać ludzi za jakiekolwiek działania. Potępiła mnie, ale jej skargi mnie ani ziębią, ani grzeją - opowiadała Potapowa.

Gdy po meczu z Marie Bouzkovą, wygranym 6:4, 6:2 przez Świątek jeden z polskich dziennikarzy zapytał ją o sytuację z zeszłego roku, Polka teraz podchodziła już do tego dużo spokojniej. - Nigdy nie miałam bezpośredniej rozmowy z Anastazją w tym temacie. Myślę, że media bardziej to rozdmuchują. Wiadomo, że poglądy są różne, ja już wyraziłam swoje, ona swoje, ale to jest mecz tenisa i wątpię, żeby on cokolwiek zmienił w sytuacji na świecie - komentowała Świątek.

Świątek podała rękę Rosjance. A jej w ogóle nie powinno być w Paryżu

Przy okazji tej historii z Potapową z zeszłego roku można było się zastanawiać, jak Świątek zareaguje po wygranym spotkaniu i czy poda rękę rywalce. Chwilę po ostatniej piłce Polka była bardzo spokojna i podała rękę Rosjance przy siatce, dziękując jej za - krótką, ale jednak - rywalizację. "Mrugniesz i ją przegapisz" - napisał oficjalny profil Roland Garros, nawiązując do długości trwania tego spotkania. Wygląda więc na to, że między Potapową a Świątek nie ma złej krwi.

Warto zaznaczyć, że Potapowa być może w ogóle nie powinna pojawić się w Paryżu. To nawiązanie do faktu, że Rosjance jest zadeklarowaną zwolenniczką Władimira Putina i reżimu Kremla. - Po prostu nie ma dla niej miejsca w światowej społeczności sportowej tak jak dla wszystkich reprezentantów jej kraju i Białorusi. Moim zdaniem zawodnicy państw, które zapoczątkowały tę wojnę, nie powinni brać udziału w rywalizacji sportowej - stwierdził Tomasz Wolfke, redaktor naczelny portalu historiapolskiegotenisa.pl w rozmowie z WP SportowymiFaktami.

Teraz przed Świątek spotkanie w ćwierćfinale Roland Garros, gdzie rywalką będzie Czeszka Marketa Vondrousova (6. WTA), która wygrała 6:4, 6:2 z Serbką Olgą Danilović (125. WTA). Jeżeli Polka wywalczy awans do półfinału, to tam może trafić m.in. na Amerykankę Coco Gauff (3. WTA) czy Tunezyjkę Ons Jabeur (9. WTA).

