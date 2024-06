Hit. Nie uwierzysz, jakie święto uczciła Iga Świątek. Nie ma przypadku

Z przymrużeniem oka można zastanowić się, czy to miała być właściwie bardziej lekcja tenisa, czy jazdy na rowerze. Rowerem bowiem w tenisowym żargonie nazywa się wygraną bez straty gema. Anastazji Potapowej w niedzielnym meczu 1/8 finału Roland Garros do śmiechu nie było - Iga Świątek zdeklasowała ją na korcie centralnym w Paryżu w zaledwie 40 minut.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Osiem lat, które wiele zmieniło. Ta dziesiątka pokazuje, jak Świątek była bezlitosna

Będące rówieśniczkami Polka i Rosjanka po raz pierwszy zmierzyły się teraz w profesjonalnym tourze, ale to nie znaczy, że był to ich pierwszy oficjalny pojedynek w karierze. Ten odbył się osiem lat temu, również podczas Roland Garros. W ćwierćfinale juniorskiej rywalizacji na paryskiej "mączce" górą była Potapowa - 4:6, 6:3, 6:0. Wcześniej razem przechodziły przez poszczególne szczeble młodzieżowej rywalizacji, ale od połowy 2016 roku już tylko się mijały podczas turniejów. Aż do teraz, kiedy liderka rankingu WTA w bardzo mocnym przekazie wysłała 41. rakiecie świata wiadomość, że na miano królowej kortów ziemnych zasługuje tylko jedna z nich.

Raczej nikt obserwujący międzynarodową rywalizację tenisową nie miał co do tego wątpliwości jeszcze przed spotkaniem. Świątek wygrała dziewięć turniejów na tej nawierzchni (w sumie ma 21 tytułów), w tym trzykrotnie triumfowała w Roland Garros, a obecnie jest główną faworytką tej imprezy. Potapowa ma na koncie dwa tytuły w imprezach WTA, w tym jeden na "mączce", ale warto pamiętać, że impreza w Stambule z 2022 roku miała rangę 250 i nie było tam zawodniczek ze ścisłej czołówki.

Ogółem Rosjanka lepiej radzi sobie na szybszych kortach, a w Wielkim Szlemie sukcesy na razie ma w dorobku tylko jako juniorka (triumfatorka Wimbledonu 2016). W dorosłej rywalizacji dopiero teraz pierwszy raz przeszła trzecią rundę. Była obecnie w Paryżu jedną z ośmiu tenisistek debiutujących w drugim tygodniu tej prestiżowej rywalizacji i za sprawą Polki jej ewentualne marzenia o podboju stolicy Francji szybko prysły.

W Paryżu było dziś chłodno i wszyscy na trybunach siedzieli w bluzach lub kurtkach. Świątek zadbała, by siedzieli tam jak najkrócej. Po 6 minutach prowadziła już 2:0, po kolejnych 10 - 5:0, a gdy na zegarze wyświetlało się 19 minut, to schodziła już na przerwę po wygraniu pierwszej partii. Dopięcie swego w całym meczu zajęło jej tylko dodatkowe 21 minut. To był mecz do bólu jednostronny. W secie otwarcia oddała rywalce sześć punktów, w drugim - zaledwie cztery.

Rosjanka w pewnym momencie zaczęła wydawać z siebie coraz głośniejsze odgłosy podczas wymian, jakby pokazując, że robi wszystko, co w jej mocy, by postawić się Polce. Ale była całkowicie bezbronna w królestwie rywalki. Pierwszą partię zakończyła podwójnym błędem i w przerwie eksperci wspominali, że musi znaleźć plan B na pojedynek z wielką faworytkę. Nie udało jej się to zupełnie. Wciąż nie tylko rywalka była jej problemem, ale i własna gra.

Iga Świątek znów nawiązała do nietypowego święta

Potapowa zwróciła na siebie uwagę za sprawą wyjścia z wielkich opałów w poprzedniej rundzie. Wyeliminowała wtedy Chinkę Xinyu Wang, pokonując ją w trzysetowym i niemal trzygodzinnym dreszczowcu. W pierwszym secie choć przegrywała 0:5, to ostatecznie zwyciężyła 7:5. Teraz z Azjatką mogłaby sobie podać rękę, bo to właśnie Wang jako ostatnia aż do teraz została odesłana na tenisowym "rowerze" przez Świątek. Zdarzyło się to w trzeciej rundzie Roland Garros 3 czerwca ubiegłego roku - dokładnie wtedy, gdy obchodzony jest Światowy Dzień Roweru. Teraz Rosjanka przeżyła to samo w przededniu tego nietypowego święta.

Chinka, mimo że wynik był wtedy taki sam, to nie została aż tak brutalnie odprawiona jak Potapowa - tamten pojedynek trwał 51 minut. Od momentu wejścia do zawodowego tenisa (2019 rok) Polka rozegrała pięć meczów wygranych 6:0, 6:0 i ten niedzielny był najkrótszym z nich. Dotychczas najszybciej odprawiła w ten sposób w pierwszym takim spotkaniu Karolinę Pliskovą. W finale turnieju w Rzymie 2021 pokonała Czeszkę w zaledwie 45 minut, wzbudzając duży podziw, a wśród rywalek też strach.

Mecze wygrane przez Igę Świątek 6:0, 6:0 od wejścia do zawodowego touru (2019):

2021 - Karolina Pliskova, finał w Rzymie, 45 minut

2022 - Andreea Pisacaru, mecz Polska - Rumunia w Pucharze Billie Jean King, 52 minuty

2023 - Anastazja Pawliuczenkowa, 2. runda w Rzymie, 68 minut

2023 - Xinju Wang w 3. rundzie Roland Garros, 51 minut

2024 - Anastazja Potapowa, 1/8 finału Roland Garros, 40 minut

Jak podano na stronie WTA, Świątek jest trzecią tenisistką w liczonej od 1968 roku Open Erze, która w dwóch kolejnych edycjach paryskiej imprezy popisała się "rowerem". W latach 1992-93 dokonała tego Gabriela Sabatini, a w przedziale 1993-94 Mary Pierce.

Choć 23-letnia Polka ma na koncie w zawodowym tourze pięć wygranych 6:0, 6:0, to nie są one jednocześnie jej pięcioma najszybszymi wygranymi meczami. Najniższe miejsce na podium zajmują bowiem ex aequo pojedynek ze Słowenką Kają Juvan i z Serbką Ivaną Jorović. W trzeciej rundzie ubiegłorocznego US Open Świątek pokonała będącą jej przyjaciółkę Juvan 6:0, 6:1 w 50 minut. Tyle samo zajęło jej wygranie w takim samym wymiarze i czasie meczu 1. rundy US Open 2019 z Jorović.

Najszybciej wygrane pełne mecze Igi Świątek w zawodowym tourze (od 2019):

2024 - Anastazja Potapowa, 1/8 finału Roland Garros, 40 minut

2021 - Karolina Pliskova, finał w Rzymie, 45 minut

2023 - Kaja Juvan, 3. runda US Open, 50 minut

2019 - Ivana Jorović, 1. runda US Open, 50 minut

2023 - Xinju Wang w 3. rundzie Roland Garros, 51 minut

Świątek też zna już smak boleśnie szybkiej porażki i również za sprawą Roland Garros. Trzy lata temu, po 45-minutowej lekcji do Rumunki Simony Halep, zeszła z kortu z wynikiem 1:6, 0:6. I choć jej błyskawiczne zwycięstwo nad Potapową robi duże wrażenie, to nie jest najszybszym w paryskiej imprezie. Rekord należy do legendarnej Steffi Graf, która finał z 1988 roku z Nataszą Zwieriewą wygrała bez straty gema w zaledwie 34 minuty (do tego wliczono dwie minuty przerwy spowodowanej deszczem).