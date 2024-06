Roland Garros. O której godzinie kolejny mecz Igi Świątek? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Iga Świątek czeka na kolejne wyzwanie w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Nasza najlepsza tenisistka w niedzielę rozegra czwarte spotkanie. W piątek, a więc w swoje urodziny, pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą (42. WTA) 6:4, 6:2. Wcześniej wygrała z kwalifikantką Leolią Jeanjean (148. WTA), po czym miała ogromne problemy z byłą liderką rankingu Naomi Osaką (134. WTA). Po trzygodzinnej batalii i obronionej piłce meczowej zwyciężyła wówczas 7:6(1), 1:6, 7:5, co kosztowało ją sporo nerwów. Tych może nie brakować również teraz.

Kiedy gra Iga Świątek? O której mecz z kontrowersyjną Rosjanką?

Świątek zmierzy się bowiem z Anastazją Potapową (41. WTA). Dla obu pań będzie to pierwszy bezpośredni pojedynek w seniorskiej karierze. Ostatnio mierzyły się w 2016 r. przy okazji juniorskiego Rolanda Garrosa i wówczas lepsza okazała się Rosjanka. Podobnie było we wcześniejszych pojedynkach, czym zawodniczka z Saratowa chwaliła się na konferencji prasowej. - Wspólnie z Igą dorastałyśmy. Nigdy z nią nie przegrałam jako juniorka, miałam bodajże bilans 7-0. Cieszę się na to spotkanie, bo chciałam zagrać z Igą. Cieszę się, że mam taką możliwość. Żeby ją pokonać, trzeba tego chcieć - odgrażała się.

Mimo to Świątek będzie w tym meczu zdecydowaną faworytką. Potapowa w całej karierze wygrała zaledwie dwa turnieje WTA. Awans do IV rundy Rolanda Garrosa jest zaś jej najlepszym osiągnięciem w Wielkim Szlemie. Rosjanka lubiła za to prowokować. Podczas zeszłorocznego Indian Wells pojawiła się na korcie w koszulce Spartaka Moskwa, za co skrytykowała ją również sama Świątek.

Roland Garros 2024. Iga Świątek - Anastazja Potapowa. O której godzinie i gdzie oglądać? [TRANSMISJA NA ŻYWO, STREAM, WYNIK]

Mecz Iga Świątek - Anastazja Potapowa w ramach IV rundy Rolanda Garrosa odbędzie się w niedzielę 2 czerwca na korcie Philippe'a Chartiera w Paryżu. Będzie to pierwsze spotkanie w sesji i zgodnie z planem powinno rozpocząć się o godzinie 11:00. Transmisję tego starcia można będzie obejrzeć na kanale Eurosport 1 oraz w internecie w płatnym serwisie Player.pl. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo i aktualnego wyniku na naszej stronie internetowej Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.