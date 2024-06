Były trener Igi Świątek szlifuje kolejny polski diament! Przebił Hurkacza

Piotr Sierzputowski to trener, który przez ponad pięć lat szkolił Igę Świątek. To on przeprowadził ją z tenisa juniorskiego do seniorskiego. Sukcesy ten duet osiągał w obu kategoriach - jako juniorka Iga z Sierzputowskim wygrała Wimbledon w singlu i Roland Garros w deblu. A już w dorosłym tenisie w 2020 roku, jako zaledwie 19-latka, odniosła triumf w Roland Garros. To był pierwszy w historii wielkoszlemowy triumf przedstawiciela Polski.

W grudniu 2021 roku, po ponad pięciu latach współpracy, Świątek zrezygnowała z Sierzputowskiego i pracuje z Tomaszem Wiktorowskim. Natomiast Sierzputowski jest trenerem Amerykanki Shelby Rogers.

Rogers namówiła na to Sierzputowskiego

Niestety, ta zawodniczka ma przewlekłe problemy z kolanem. W tym roku 32-latka rozegrała tylko 11 meczów i teraz nie uczestniczy w Roland Garros. Za jej zgodą, a nawet namową, Sierzputowski zaczął pracować z Berkietą. To może być jego następny podopieczny na cały etat.

Na razie trener i zawodnik rozpoczęli współpracę, w momencie kiedy Rogers próbuje się przygotować fizycznie do amerykańskiego swingu. Sierzputowski w rozmowie ze Sport.pl wyjaśnia, że w najbliższym czasie Amerykanka zdecyduje, jak będzie wyglądała dla niej reszta sezonu, a możliwe, że i końcówka kariery.

- Shelby na ten moment ma priorytet, chciałbym zamknąć pewien rozdział klamrą i dopiero wtedy, już w pełni, będzie można powiedzieć o nowym projekcie - wyjaśnia Sierzputowski.

Ten chłopak serwuje szybciej nawet od Hurkacza

Tomasz Berkieta to 17-latek, o którym głośno było niespełna pół roku temu, podczas Australian Open. W jednym z meczów piłka po jego serwisie osiągnęła prędkość aż 233 km/h. Tak mocno nie serwuje niemal żaden z dorosłych tenisistów. Hubert Hurkacz, który ma najwięcej asów w cyklu ATP, w tamtym turnieju w Melbourne zaserwował najszybciej 226 km/h.

Ten serwis młodszego kolegi komentował m.in. właśnie Hurkacz. - Ja bardziej szukam precyzji serwisu - tłumaczył. Ale też potwierdzał, że Berkieta dysponuje bardzo mocnym uderzeniem, o czym przekonał się podczas wspólnego treningu na zgrupowaniu polskiej kadry.

Sierzputowski zadowolony szczególnie z jednej rzeczy

Talent młodego zawodnika potwierdza Sierzputowski. Ale najważniejsza jest dla niego inna rzecz. - Tomek jest bardzo pracowity. I to bardzo dobrze, bo jeśli zdecydujemy się iść dalej razem, to czeka nas bardzo dużo pracy - mówi nam trener.

O dużym talencie tego chłopaka słyszeliśmy już półtora roku temu, gdy jako 16-latek w juniorskim Australian Open doszedł do półfinału, a w Wimbledonie do ćwierćfinału. Dotąd Berkieta trenował głównie pod okiem swoich rodziców.

Junorski Roland Garros Berkieta z trenerem Sierzputowskim zacznie w niedzielę. W pierwszej rundzie zmierzy się z Hiszpanem Izanem Almazanem Valiente.