Nagła zmiana ws. przerwanego meczu Hurkacza. Jest decyzja organizatorów

Hubert Hurkacz (8. ATP) walczy o wyrównanie swojego najlepszego wyniku podczas wielkoszlemowego Roland Garros. W 2022 r. Polak dotarł do czwartej rundy, ale tam przegrał 2:6, 3:6, 6:3, 3:6 z Norwegiem Casperem Ruudem (7. ATP). Teraz Hurkacz jest już w trzeciej rundzie i rywalizuje z Kanadyjczykiem Denisem Shapovalovem (118. ATP) na jednym z niezadaszonych kortów w Paryżu.

Mecz Hurkacza z Shapovalovem rozpoczął się w piątek około godz. 18:00. Polak prowadził już 6:3, 4:4, ale mecz został przerwany ze względu na opady deszczu. Po godzinie rywalizacja została wznowiona, ale pogoda znów na moment przerwała zawody. Ostatecznie spotkanie przy wyniku 6:3, 7:6, 2:1 dla Hurkacza zostało przerwane i przeniesione na sobotę.

Mecz pierwotnie miał zostać wznowiony o godz. 13:00. W Paryżu znów zaczął padać deszcz, przez co organizatorzy tylko przesuwali godzinę wznowienia gry na kortach zewnętrznych. Z wieści sprzed kilkudziesięciu minut wynikało, że mecze na kortach otwartych nie będą wznowione co najmniej do godz. 17:15. "Mecz Huberta zaraz wejdzie do sesji wieczornej. Cyrk" - pisał Dawid Żbik, komentator Eurosportu na portalu X.

To nie był też pierwszy przypadek, gdy spotkanie z udziałem Hurkacza zostało przerwane przez warunki pogodowe. W pierwszej rundzie, gdy rywalem był Japończyk Shintaro Mochizuki (mecz wygrany 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 6:3) rywalizacja została przerwana przy stanie 4:6, 6:3, 3:6, 6:0, 5:2. Spotkanie przeciwko Brandonowi Nakashimie (wygrana 6:7, 6:1, 6:3, 7:6) było przerywane trzykrotnie i zamiast zakończyć się planowo w środę, dokończono go w czwartek po południu.

Organizatorzy zdecydowali. Jest zmiana ws. meczu Hurkacza

Organizatorzy Roland Garros postanowili dokonać ważnej zmiany w kontekście meczu Hurkacza. Polak będzie rywalizował z Shapovalovem na korcie Suzanne Lenglen tuż po zakończeniu rywalizacji między Czechem Tomasem Machacem (34. ATP) i Rosjaninem Daniiłem Miedwiediewem (5. ATP). Tym samym jest pewność, że spotkanie Hurkacz - Shapovalov zostanie dokończone w całości. Prawdopodobnie mecz będzie wznowiony po godzinie 18-19.

Jeżeli Hurkacz awansuje do czwartej rundy Roland Garros, to zagra tam z lepszym z pary Zizou Bergs (Belgia, 104. ATP) - Grigor Dimitrow (Bułgaria, 10. ATP). Ten mecz też został przerwany z powodu deszczu przy stanie 6:3, 2:1 dla Dimitrowa.

Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych na żywo z meczów Polaków podczas Roland Garros w Sport.pl, a także w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.