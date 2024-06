Starcie Igi Świątek z tortem. Są szkody. Królowa memów w pełnej krasie [WIDEO]

Iga Świątek w ostatnich miesiącach jest nie do zatrzymania. W meczu z Naomi Osaką (134. WTA) przez moment wydawało się, że to Japonka może sensacyjnie wyrzucić liderkę światowego rankingu z Roland Garros. Tak się jednak nie stało. Polka odniosła spektakularne zwycięstwo, dzięki któremu w piątek o IV rundę Wielkiego Szlema zagrała z Marią Bouzkovą (42. WTA). Na szczęście w tym spotkaniu obyło się bez zbędnej dramaturgii. Nasza tenisistka ograła Czeszkę 6:4, 6:2, po czym przystąpiła do świętowania!

Iga Świątek poległa w starciu z tortem. I ta reakcja

W piątek 31 maja obchodziła 23. urodziny. Z tej okazji otrzymała mnóstwo prezentów, m.in. pod polskich dziennikarzy przebywających w Paryżu. - Prezent od Lego przebił najśmielsze oczekiwania, zszokował mnie, jest wspaniały, bardzo pomysłowy i zabawny - odpowiedziała Iga - mówiła w rozmowie z Łukaszem Jachimiakiem ze Sport.pl.

O tym wyjątkowym dla Igi Świątek dniu nie zapomnieli również organizatorzy Roland Garros. Polka otrzymała ogromny tort, którym oczywiście podzieliła się z stojącymi nieopodal gośćmi. Dziwić mogą jedynie gabaryty noża do krojenia ciasta, które nie były zbyt okazałe. Mimo to jakoś poradziła sobie z jego podzieleniem, co nie należało do najłatwiejszych zadań.

W końcu Świątek sama miała okazję skosztować pysznej słodkości. Przy okazji znów zaliczyła śmieszną wpadkę, którą w mediach społecznościowych udostępnił Eurosport. Kiedy 23-latka brała kęs tortu, jego mały kawałek upadł i pobrudził jej białą bluzę. Reakcja Polki na zaistniałe wydarzenie była bezcenna. "Iga, błagamy, nigdy się nie zmieniaj" - napisał Eurosport.

Jak Iga Świątek spędziła urodzinowy wieczór? - Wspólna kolacja ze wszystkimi w zespole i z moją rodziną, bo mój tata i moja siostra tu są. Razem pocelebrujemy - relacjonowała dla Sport.pl. - Ranga turnieju jest wysoka i cały czas mam przypominane, co jest na szali. Skłamałabym, gdybym powiedziała, że ten turniej taki sam jak inne, bo nie jest. Ale nie zmienia to faktu, że cały czas staram się wykonywać tak samo solidną pracę i nie zwracać do końca uwagi na całą otoczkę - dodała, wypowiadając się nt. rywalizacji na Roland Garros.

W 1/8 finału Polka zmierzy się z Anastazją Potapową (41. WTA).