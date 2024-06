Hurkacz to klasa sama w sobie. Jeden gest, a ile mówi o Polaku

Sobota jest już siódmym dniem rywalizacji w turnieju French Open na kortach ziemnych. Wśród tenisistów biorących udział w tej prestiżowej imprezie jest Hubert Hurkacz (8. ATP), który ma za sobą dwa zwycięstwa. Niestety Polak oprócz rywali musi zmierzyć się też z opadami deszczu w Paryżu.

Właśnie takie warunki atmosferyczne panowały w środę, 29 maja. Tego dnia Polak zaczął swój mecz drugiej rundy Roland Garros z Brandonem Nakashimą (84. ATP) o godzinie 11.00, a skończył dopiero w czwartek o 17.10. Ostatecznie 27-latek wygrał ten pojedynek toczony przez ponad 30 godzin 6:7, 6:1, 6:3, 7:6.

Pogoda niestety nie sprzyjała mu również w trzeciej rundzie. W piątek 31 maja spotkanie Hurkacza z Denisem Shapovalovem (118. ATP) po zaledwie trzech gemach w trzecim secie - przy stanie 2:1 - dla Hurkacza zostało przerwane. Organizatorzy podjęli decyzję o tym, że zostanie ono dokończone w sobotę.

Co za klasa Hurkacza. Kamery wszystko pokazały

Polak i Kanadyjczyk musieli także przy stanie 6:3, 5:6 udać się na przerwę. Podczas tego starcia obok ławki Hurkacza standardowo stała dziewczynka od podawania piłek, która w trakcie przerw mu pomagała (np. przynosiła coś do picia lub trzymała parasol nad głową zawodnika). Właśnie wtedy dziewczynka chciała rozłożyć parasol nad polskim tenisistą. 27-latek nie chciał jednak, by dziewczynka mokła i przejął od niej parasolkę. Następnie oboje uchronili się przed deszczem pod parasolem. - Hubi to klasa sama w sobie - napisał komentator Euroosportu, Dawid Żbik, na portalu X.

Warto dodać, że w 2014 roku podobnie zachował się Novak Djoković (1. ATP). Serb w trakcie drugiego seta meczu z Joao Sousą musiał opuścić kort ze względu na ulewę, a jeden z chłopców do podawania piłek rozłożył nad siedzącym tenisistą parasol. Serb odebrał od niego ten przedmiot i zaprosił chłopca pod parasol, gdzie poczęstował go jeszcze napojem.

Mecz Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov zostanie wznowiony w sobotę, 1 czerwca nie przed godz. 13:00 polskiego czasu.