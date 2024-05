Co za mecz Zielińskiego w Roland Garros. Wielki powrót po morderczym starciu

Jan Zieliński od lata należy do grona najlepszych polskich deblistów. Wraz z Monakijczykiem Hugo Nysem podczas styczniowego, wielkoszlemowego turnieju Australian Open, osiągnął wielki sukces. Wygrał całą rywalizację i był to jego pierwszy triumf w Wielkim Szlemie. Rok wcześniej w Melbourne dotarł do finału.

Zieliński gra dalej. Powtórzy wynik z Australii?

W piątek 31 maja polsko-monakijski duet rozpoczął rywalizację podczas drugiego tegorocznego turnieju wielkoszlemowego. Naprzeciwko Zielińskiego i Nysa stanęli Belg Victor Vlad Cornea i Włoch Luciano Darderi. Już pierwszy set zapowiadał wielkie emocje.

Najpierw - w trzecim gemie Polak i Monakijczyk przełamali rywali, ale następnie przegrali swoje podanie. Dalsza część seta była wyrównana i o zwycięstwie miał przesądzić tie-break. W nim więcej zimnej krwi zachowali Włoch i Belg. Ostatecznie wygrali 7:6, a w dodatkowym gemie 9:7.

W drugiej partii dwa Zieliński i Nys dwukrotnie przełamali przeciwników. Najpierw udało im się wygrać przy podaniu rywali w siódmym, a następnie w jedenastym gemie. Cornea i Darderi mogli się pochwalić tylko jednym break-pointem.

Losy trzeciego seta rozstrzygnęły się już na początku. W trzecim, morderczym gemie, Polak i Monakijczyk przełamali rywali i przewagi nie oddali już do końca spotkania. Wygrali 6:4 i tym samym przypieczętowali awans do drugiej rundy. W niej zmierzą się z Amerykanami. 28-letni Christopher Eubanks i 32-letni Evan King w dwóch setach pokonali amerykańsko-francuski duet, w którego skład weszli Marcos Giron i Constantine Lestienne.

Cornea/Darderi - Zieliński/Nys 1:2 (7:6, 5:7, 4:6)