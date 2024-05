Eksperci mówią jednym głosem po meczu Świątek. "Zdmuchnęła"

To było 14 zwycięstwo Igi Świątek z rzędu. Polka pozostaje niepokonana od przegranej z Jeleną Rybakiną, której doznała 20 kwietnia w Stuttgarcie. Tym razem zwycięstwo miało podwójnie słodki smak. 31 maja liderka światowego rankingu świętuje bowiem swoje 23. urodziny. Wygrana z Bouzkovą to idealny prezent.

REKLAMA

Zobacz wideo Idze Świątek puściły nerwy. "Jako dziennikarze nie wiedzieliśmy co robić"

Świątek gra dalej. Eksperci skomentowali

Nieco ponad półtorej godziny. Tyle potrzebowała Iga Świątek, aby rozprawić się z 19. rakietą świata - Czeszką Marie Bouzkovą. 25-latka w pierwszym secie jeszcze dzielnie stawiała opór raszyniance, ale w drugiej partii była kompletnie bezradna. To kolejny dowód na to, że liderka światowego rankingu zamierza sięgnąć po czwarty w swojej karierze tytuł na kortach Rolanda Garrosa w Paryżu.

Eksperci na portalu X mówili jednym głosem. - Podobno najlepsze prezenty dajemy sobie sami. Iga Świątek na 23. urodziny sprawiła sobie awans do 1/8 finału Roland Garros. We wszystkich dotychczasowych występach w Paryżu docierała co najmniej do tego etapu - napisała Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl

- Kibice śpiewają "Happy Birthday", Iga Świątek zadowolona - jest fajnie, fajniusio i po koleżeńsku - dodawał, prosto z Paryża, dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak.

- Iga Świątek - Marie Bouzkova 6:4, 3:0 i serwuje Iga - ktoś tu się chyba spieszy na meczyk Hubiego! - komentował, prosto ze stolicy Francji, dziennikarz Sport.pl Łukasz Jachimiak. Była to oczywiście aluzja do tego, że w tym samym czasie na innym korcie swój mecz rozgrywał Hubert Hurkacz.

Na znakomitą postawę Polki w drugiej partii zwrócił także uwagę portugalski dziennikarz Jose Morgado. - Ten drugi set Świątek. Tryb niegrywalny... - nie mógł się nadziwić poziomowi gry liderki światowego rankingu.

- Jeśli Iga sama się dziś nie przełamie, to nikt tego nie zrobi - komentował Maciej Trąbski z "Przeglądu Sportowego".

- Nawet w swoje urodziny pierwsza rakieta świata ciężko pracuje. Ale przynajmniej spędza je na swoim ulubionym korcie na świecie. Seria 17 zwycięstw z rzędu na Roland Garros. Seria 15 zwycięstw na glinie. Nie ma odpoczynku dla wielkości - zachwycał się profil The Tennis Letter.

- Iga zamiast zdmuchnąć świeczkę na torcie, zdmuchnęła Czeszkę na korcie - skwitował Dawid Miązek.

W meczu 1/8 finału Świątek zmierzy się z Anastazją Potapową (41. WTA), która wygrała z Xinyu Wang (37. WTA). Przeciwko raszyniance faworytką nie będzie. Iga Świątek to trzykrotna mistrzyni French Open. Wielkoszlemowe, paryskie zmagania wygrywała w 2020, 2022 i 2023 roku.

Iga Świątek : Marie Bouzkova 2:0 (6:4, 6:2)