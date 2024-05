Ta rozmowa ze Świątek przejdzie do historii! Salwy śmiechu na trybunach. Hit [WIDEO]

Iga Świątek nie dała żadnych szans Marie Bouzkovej i zameldowała się w czwartej rundzie Rolanda Garrosa. Polka potrzebowała 93 minut do pokonania Czeszki, choć ta obroniła w końcówce kilka piłek meczowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Skarga na dziennikarza Polsatu

Iga Świątek gra dalej! Ale ten wywiad. Rozbawiła wszystkich!

Jak Polka czuła się na korcie podczas starcia z Czeszką? - Nie wiem (śmiech). Czułam się dobrze, grając tutaj dzisiaj, ale Marie to wymagająca przeciwniczka. Koniec końców jestem szczęśliwa, że wygrałam - mówiła na gorąco i dodała: - Szczerze, czuje się bardzo dobrze fizycznie. Wczoraj miałam wolne, więc nie czułam aż tak tego meczu z Osaką. Ciesze się, że skończyłam w dwóch setach.

Polka została zapytana, jakie miejsca w tym roku odwiedziła już w Paryżu. - Duży park na wzgórzu z dobrym widokiem na Wieżę Eiffla - mówiła, jednak nie wiedziała dokładnie, jak to miejsce się nazywało. - Przepraszam, nie umiem mówić po francusku - powiedziała, po czym odeszła od mikrofonu i zaczęła wyjaśniać dziennikarzowi gdzie była. W końcu zaczęła nawet... rysować to miejsce butem na korcie. Ostatecznie jednak powiedziała: - Ok, oboje nie wiemy, o czym mówię.

Kilkanaście minut później dodała jednak wpis na platformie X - chodziło o park National Estate of Saint-Cloud.

Na koniec publiczność zgromadzona na korcie głównym odśpiewała Idze Świątek "Sto lat". Polka nie ukrywała wzruszenia.

Chwilę później Polka pojawiła się przed kamerami Eurosportu. - Wczoraj pogoda była taka, że zrobiliśmy dzień wolny i to sporo mi dało. Czuję się dobrze fizycznie, zobaczymy, jak będzie dalej. Wiedziałam, że będę potrzebowała dużo cierpliwości, aby wykorzystywać swoje szanse. Trzeba było otwierać sobie kort - przyznała.

Na koniec wywiadu Iga Świątek otrzymała od redakcji Eurosportu torcik z okazji urodzin. - W urodziny wolałabym mieć dzień wolny, a tak musiałam skupić się na pracy. To było dodatkowe wyzwanie, aby skoncentrować się mimo urodzin - mówiła 23-latka.

Iga Świątek w kolejnej rundzie zmierzy się z Rosjanką Anastasiją Potapową. Spotkanie czwartej rundy odbędzie się w niedzielę 2 czerwca. Relacja na żywo na Sport.pl i w naszej aplikacji mobilnej.