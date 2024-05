Skandal na Roland Garros. Miarka się przebrała. Absolutny zakaz

Atmosfera na Roland Garros jest bardzo specyficzna. Niedawno przekonała się o tym Iga Świątek (1. WTA). Polka po wygranej 7:6(7-1), 1:6, 7:5 w drugiej rundzie z Naomi Osaką (134. WTA) zwróciła się do kibiców i stwierdziła, że czasami zachowują się zbyt głośno. - Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować - powiedziała. Organizatorzy szybko zareagowali na jej słowa i nakazali sędziom, aby podczas meczów zachowywali się bardziej rygorystycznie w stosunku do publiczności.

We wtorek, 28 maja David Goffin (115. ATP) na własnej skórze przekonał się o tym, że paryscy kibice są w stanie przekroczyć granicę przyzwoitości. Po zwycięstwie z Giovannim Mphetshi Perricardem (66. ATP) 4:6, 6:4, 6:3, 6:7(4), 6:3 Belg w rozmowie z mediami zdradził, że w trakcie pojedynku był obrażany oraz został opluty przez fanów.

- Kiedy obrażają cię przez trzy i pół godziny, spodziewasz się interwencji sędziego głównego. To, co się dzisiaj stało, poszło za daleko. Są ludzie, którzy są tam tylko po to, by cię zdenerwować. Ktoś nawet opluł na mnie gumą - powiedział Goffin na konferencji prasowej.

Zakaz alkoholu na trybunach Rolanda Garrosa. "To już koniec"

Na to wydarzenie także zareagowali organizatorzy Rolanda Garrosa. Dyrektorka turnieju Amelie Mauresmo natychmiast podjęła zdecydowane kroki. 44-latka zakazała alkoholu na trybunach.

- Przede wszystkim cieszymy się, że ludzie z wielkim entuzjazmem oglądają mecze tenisowe, okazując uczucie i emocje. Ale są pewne rzeczy, których nie powinniśmy robić. Trzeba było wprowadzić kilka nowości. (...) Do tej pory alkohol był dozwolony na trybunach, ale to już koniec - oznajmiła, cytowana przez Tennisuptodate.com.

David Goffin zakończył swój udział w turnieju French Open na 1/32. Na tym etapie przegrał z Niemcem Alexandrem Zverevem (4. ATP) 6(4):7, 2:6, 2:6.