Tylko spójrz, kto złożył życzenia Idze Świątek. "To się nie mieści w głowie"

Iga Świątek jest jedną z najlepszych tenisistek w historii. Przewodzi stawce już od 105 tygodni. W 2023 roku tylko na chwilę utraciła prowadzenie na rzecz Aryny Sabalenki, ale po WTA Finals wróciła na szczyt i znajduje się tam do dziś. Osiągnęła w karierze więcej niż niejedna legenda tenisa. Wygrała 21 turniejów, w tym cztery wielkoszlemowe i już za kilka dni będzie miała okazję przypieczętować kolejny.

REKLAMA

Zobacz wideo Oto następczyni Igi Świątek?

Obecnie rywalizuje w Rolandzie Garrosie, gdzie awansowała do III rundy. Na tym etapie zmagań zmierzy się z Marie Bouzkovą. Ewentualne zwycięstwo będzie dla niej wyjątkowo słodkie. Nie dość, że pozwoli jej zachować nadzieję na obronę tytułu we Francji, to jeszcze będzie prezentem na urodziny, bo właśnie 31 maja kończy 23 lata. W sieci pojawiło się już wiele życzeń dla liderki. Nieco inaczej postanowił przekazać je jeden z legendarnych polskich sportowców.

Andrzej Gołota złożył życzenia Idze Świątek. Co za słowa od polskiej legendy

Mowa o Andrzeju Gołocie. Były pięściarz skontaktował się rano z Arturem Gacem, o czym dziennikarz poinformował na łamach Interii. Rozmowa szybko zeszła na temat tenisa - przedstawiciel mediów jest bowiem obecny na Rolandzie Garrosie. Gołota dowiedział się wówczas, że dziś Świątek obchodzi urodziny i skorzystał z okazji, by złożyć życzenia. Poprosił, by w jego imieniu przekazał je zawodniczce właśnie dziennikarz.

- Posłuchaj, bardzo fajnie, że dzisiaj ma swój dzień. Z tej okazji życzę, żeby jak najlepiej poszło jej w tym turnieju. I niech po raz kolejny wywalczy ten tytuł, to już byłby szał. Jak będziesz przekazywał życzenia to krótko, na temat, nie denerwuj jej - podkreślił. - Kto by pomyślał, że Polka będzie wygrywała tyle Grand Slamów. To się w głowie nie mieści - skwitował dosadnie Gołota.

Były pięściarz nie był jedyną osobą, która złożyła życzenia Świątek. W wyjątkowy sposób zrobił to także jeden ze sponsorów tenisistki, a konkretnie firma Lego. Z tej okazji stworzyła specjalną makietę kortu tenisowego, na której Polka była główną postacią. Działacze nagrali również specjalny filmik, w którym złożyli życzenia w dość humorystyczny sposób.

Świątek wykaraskała się z opałów. Teraz powalczy o IV rundę

Świątek walczy o czwarty tytuł na paryskich kortach w karierze. Wcześniej triumfowała tu w latach 2020, 2022 i 2023. Teraz dotarła do wspomnianej III rundy, choć o mały włos, a wyeliminowałaby ją Naomi Osaka. Japonka postawiła się Polce - w trzecim secie prowadziła już 5:2. Miała też piłkę meczową, ale jej nie wykorzystała, co chwilę później się na niej zemściło. Świątek rozpędzała się z każdą minutą, utrzymała presję na barkach, odrobiła straty i wygrała mecz 7:6(4), 1:6, 7:5.

Spotkanie z Bouzkovą rozpocznie się koło godziny 16:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.