Stało się! Faworytka z Rosji pokonana. Była na drodze Świątek

Ludmiła Samsonowa na starcie Roland Garros nie dała szans Magdzie Linette. Bez większych trudności awansowała do trzeciej rundy, w której rywalizowała z niżej notowaną Elisabettą Cocciaretto. I na początku tego spotkania grała słabo, przez co jej sytuacja mocno się skomplikowała. W drugim secie nie wykorzystała szansy na zyskanie przewagi, co z kolei udało się jej rywalce. Rosjanka zakończyła mecz w fatalnym stylu.

