Roland Garros 2024. Kiedy gra Hurkacz najbliższy mecz? O której godzinie? [TRANSMISJA NA ŻYWO]

Ten sezon jest słodko-gorzki dla Huberta Hurkacza. Choć na start dotarł aż do ćwierćfinału Australian Open, co było jego największym osiągnięciem w karierze na tych kortach, to później złapał lekką zadyszkę. Po zmianie nawierzchni zaczął jednak nabierać wiatru w żagle. Wygrał na "mączce" w Estoril, a później dotarł do 1/8 finału zarówno w Monte Carlo, jak i Madrycie. Z kolei w Rzymie zameldował się na etapie ćwierćfinału.

Teraz rywalizuje w Rolandzie Garrosie i ma nadzieję na pobicie kolejnych indywidualnych rekordów. Najdalej dotarł tutaj do IV rundy (2022). W tegorocznej edycji rozegrał już dwa spotkania. Na start po pięciosetowej batalii pokonał Shintaro Mochizukiego. Z kolei w II rundzie w czterech partiach rozprawił się z Brandonem Nakashimą. Nie przeszkodził mu nawet deszcz, który kilkukrotnie przerywał rywalizację.

Roland Garros 2024. Hubert Hurkacz - Denis Shapovalov. O której gra dzisiaj Hurkacz?

Teraz przed Polakiem kolejne trudne wyzwanie. W III rundzie na jego drodze stanie Denis Shapovalov. Kanadyjczyk po dość zaciętej rywalizacji pokonał Francesa Tiafoe i sprawiła małą sensację. W końcu Amerykanin jest od niego zdecydowanie wyżej notowany - Shapovalov plasuje się na 118. lokacie, a rywal jest 26. Ostatecznie Kanadyjczyk triumfował 6:7(4), 6:4, 6:2, 6:4.

To teoretycznie korzystniejsza wiadomość dla Hurkacza. W końcu z Tiafoe ma dość słaby bilans - panowie rywalizowali sześciokrotnie i w bezpośrednich pojedynkach jest remis. Zdecydowanie lepszymi statystykami może pochwalić się właśnie z Shapovalovem. Tenisiści mierzyli się pięciokrotnie - w czterech z tych starć Polak przechylił szalę zwycięstwa na własną korzyść.

I teraz również będzie faworytem. W końcu dzieli ich aż 110 miejsc w rankingu ATP. Hurkacz wydaje się też w lepszej dyspozycji. "Widać, że w Paryżu rośnie forma Polaka, który lepiej poradził sobie w bardzo trudnych warunkach. Czy najlepszy sezon na mączce zakończy rekordowym wynikiem w stolicy Francji?" - zastanawiał się Dominik Senkowski ze Sport.pl.

Roland Garros 2024. O której gra dzisiaj Hubert Hurkacz? Kiedy gra mecz? [TRANSMISJA NA ŻYWO, WYNIK]

Mecz Huberta Hurkacza z Denisem Shapovalovem odbędzie się już w piątek 31 maja. Będzie to trzecie starcie sesji dziennej na korcie Simonne-Mathieu, na którym rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11:00. Tym samym Polak i Kanadyjczyk na placu gry pojawią się około godziny 15:00. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi stacja Eurosport. Mecz będzie można śledzić też w Eurosporcie Extra w Playerze. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na stronie głównej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.