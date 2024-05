Znamy godziny meczów Igi Świątek i Huberta Hurkacza! Kapitalne wieści dla kibiców

Już tylko dwóch reprezentantów Polski kontynuuje przygodę z Rolandem Garrosem. To Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Awansowali do III rundy, choć nie bez problemów. Liderka rankingu WTA pokonała Naomi Osakę i dokonała tego w imponującym stylu. Zaliczyła niesamowity powrót ze stanu 2:5 w trzecim secie, po drodze broniąc piłkę meczową. Ostatecznie triumfowała 7:6 (1), 1:6, 7:5. "Gladiatorka" - taki przydomek nadali jej nawet eksperci. Mniej kłopotów miał jej rodak, ale i tak potrzebował czterech partii, by dopiąć swego. Finalnie pokonał 6:7, 6:1, 6:3, 7:6 Brandona Nakashimę.

Świątek i Hurkacz zagrają w piątek w Paryżu. Znamy godziny

Polacy poznali już rywali na kolejnym etapie rywalizacji. Świątek zmierzy się z Marie Bouzkovą, a Hurkacz z Denisem Shapovalovem. Jak się okazuje, oba spotkania zostaną rozegrane tego samego dnia, a konkretnie w piątek. Organizatorzy podali już plan gier.

Świątek zagra na korcie Philippe-Chatrier. Będzie to trzecie spotkanie na tym obiekcie w sesji dziennej. Ta rozpocznie się o 12:00, więc można spodziewać się, że Polka wkroczy do gry koło 16:00. Nieco wcześniej do gry może wejść Hurkacz. Jego pojedynek będzie trzecim w kolejności na korcie Simonne-Mathieu. Tam rywalizacja rozpocznie się o godzinie 11:00. To dobre wieści dla kibiców. Mecze naszych reprezentantów odbędą się w godzinach popołudniowych, więc wiele osób pracujących zdąży wrócić do domu i będzie mogło spokojnie obejrzeć zmagania Polaków.

W obu tych spotkaniach to nasi rodacy będą faworytami. Świątek i Bouzkovą dzieli aż 41 miejsc w rankingu WTA. I mimo że będzie to pierwsze starcie tych zawodniczek, to nie tylko ranking, ale i dyspozycja wskazują, że to właśnie Polka powinna mieć większe szanse na zwycięstwo.

Podobnie wygląda sytuacja w przypadku Hurkacza. Zajmuje 8., a rywal dopiero 118. pozycję w klasyfikacji generalnej ATP. Będzie to już szóste spotkanie tych tenisistów. W czterech poprzednich triumfował Polak, a tylko raz dał się pokonać. O tym, kto teraz będzie silniejszy, przekonamy się już w piątek.