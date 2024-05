Wszystko jasne! Znamy rywala Hurkacza w III rundzie Roland Garros

Hubert Hurkacz pokonał 6:7, 6:1, 6:3, 7:6 Brandona Nakashimę i awansował do III rundy Rolanda Garrosa. Chwilę później poznał kolejnego rywala. Tym ostatecznie został Denis Shapovalov. Kanadyjczyk także potrzebował czterech setów, by rozprawić się z Francesem Tiafoe. Podobnie jak i Polak, tak i on przegrał pierwszą partię, ale w kolejnych był już zdecydowanie silniejszy i wyeliminował teoretycznie trudniejszego dla Hurkacza rywala.

4 Fot. REUTERS/Guglielmo Mangiapane Otwórz galerię Na Gazeta.pl