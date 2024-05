Iga Świątek poznała kolejną rywalkę w Roland Garros. Pierwszy taki mecz w historii

Iga Świątek bez wątpienia jest główną faworytką do zwycięstwa w tegorocznym Rolandzie Garrosie. Mimo to w drugiej rundzie napotkała spore przeszkody. Zmierzyła się z byłą liderką rankingu WTA Naomi Osaką, która udowodniła, że nadal tkwi w niej niesamowity potencjał. Japonka wygrała drugą partię 6:1, a w trzeciej miała już piłkę meczową. Na szczęście Polka wytrzymała presję i po trzech godzinach wygrała 7:6 (1), 1:6, 7:5. Już wiadomo, z kim zagra o czwartą rundę.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz szczerze o powołaniach: Mieliśmy znaki zapytania

Świątek poznała rywalkę w III rundzie Rolanda Garrosa. Jeszcze z nią nie grała

O wejście do trzeciej rundy i grę z liderką rankingu zmierzyły się Chorwatka Jana Fett (135. WTA) i Czeszka Marie Bouzkova (42. WTA). Panie wyszły na kort w środę, ale zdołały rozegrać tylko jedną partię. Wyżej rozstawiona Czeszka w zaledwie 37 minut wygrała 6:2. Wtedy jednak zaczął padać deszcz i spotkanie trzeba było przerwać. Na jego dokończenie tenisistki poczekały do czwartku.

Panie zameldowały się na korcie ok. godz. 18.00. Od razu lepiej rozpoczęła Bouzkova. Wygrała dwa pierwsze gemy. Fett szybko odpowiedziała przełamaniem i po chwili było 2:2. To jednak wszystko, na co stać było tego dnia Chorwatkę. Kolejne cztery gemy padły łupem 25-letniej Bouzkovej. Zwyciężyła 6:2, 6:2 i to ona zmierzy się o czwartą rundę z Igą Świątek.

Mecz Świątek - Bouzkova odbędzie się w piątek 31 maja. Obie tenisistki spotkają się bezpośrednio na korcie dopiero po raz pierwszy w karierze. W poprzedniej rundzie Czeszka wyeliminowała wyżej rozstawioną Rosjankę Weronikę Kudiermietową (31. WTA).