Aż zawrzało po wygranej Hurkacza w Roland Garros. Eksperci zwracają uwagę na jedno

Hubert Hurkacz (8. ATP) ma za sobą długą przeprawę przez drugą rundę Rolanda Garrosa. Jego mecz z Brandonem Nakashimą (84. ATP) rozpoczął się w środę, a skończył... w czwartek. Wszystko przez opady deszczu, które paraliżują rywalizację w Paryżu. Na samym korcie Polak spędził 3 godziny i 20 minut, ale trzy razu musiał z niego schodzić. Ostatecznie wygrał 6:7 (2), 6:1, 6:3, 7:6 (5) i wywalczył awans. Dziennikarzy i ekspertów cieszy jedna rzecz - że panowie nie musieli grać jeszcze dłużej.

Niebywały mecz Hurkacza. Tak nazwali Polaka. "My Name is TieBreak"

- Zaczęli wczoraj o 11, skończyli dzisiaj po 17 - Hubert Hurkacz po trwającym ponad trzy godziny meczu, przerywanym trzy razy przez deszcz, dołączył do Igi Świątek i awansował do 3. rundy Roland Garros po pokonaniu Brandona Nakashimy - podsumował Przemek Pozowski z radia TOK Fm.

- Hubert, "my Name is TieBreak", Hurkacz wygrywa 4. set w… tie-breaku. Kończy go asem serwisowym. Teraz czeka w 3. rundzie na wygranego z pojedynku Shapovalov/Tiafoe - napisał Adam Romer z magazynu "Tenisklub"

Hubert Hurkacz oszczędził kibicom większych nerwów. Eksperci wskazują na jedno. "I to jest wartość"

- Dobrze, że tym razem bez pięciosetówki. Hubert Hurkacz blisko planu minimum. Ani razu nie dał się przełamać z Nakashimą. I to jest wartość - skomentował Hubert Błaszczyk.

- Hubert Hurkacz wygrał dwudniowy mecz z Brandonem Nakashimą 6:7, 6:1, 6:3, 7:6 i zagra w III rundzie Roland Garros Na pewno dużo lepsza gra niż z Mochizukim. Walczymy dalej w Paryżu! - ocenił Rafał Smoliński z WP SportoweFakty.

- Hubert Hurkacz asem serwisowym zakończył mecz z Brandonem Nakashimą i awansował do trzeciej rundy Roland Garros! Nigdy nie jest łatwo rozgrywać spotkanie, które jest kilka razy przerywane przez deszcz. Najważniejsze, że Polak uniknął kolejnych pięciu setów i może skupić się na regeneracji przed kolejnym pojedynkiem - zauważył Szymon Przybysz.