Przyjaciółka Sabalenki wymownie odpowiedziała Świątek. "Nie ma na co narzekać"

Iga Świątek ma za sobą jeden z najtrudniejszych meczów w karierze. W drugiej rundzie Rolanda Garrosa zmierzyła się z Naomi Osaką i była o krok od porażki. W trzecim secie przegrywała 2:5, ale udało jej się w kapitalnym stylu wrócić do gry i finalnie wygrała 7:6, 1:6, 7:5. "Mecz Igi Świątek z Naomi Osaką w drugiej rundzie Roland Garros okazał się horrorem z happy endem, którego przebieg był pozbawiony logiki" - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Świątek narzeka na zbyt głośne zachowania kibiców. Badosa reaguje

Po zakończeniu meczu Świątek zwróciła się do kibiców i stwierdziła, że czasami zachowują się zbyt głośno. - Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować - powiedziała. Organizatorzy szybko zareagowali na jej słowa i nakazali sędziom, aby podczas meczów zachowywali się bardziej rygorystycznie w stosunku do publiczności. Całą tę sytuację skomentowała Paula Badosa, która ma inne zdanie niż Polka.

- Myślę, że nie może narzekać, ponieważ grałam na korcie 8 i 9, gdzie jest głośniej. Ma szczęście, że może grać cały czas na korcie Philippe'a Chatriera. Jak powiedziałam, grałam ostatnio na małych kortach i słyszałem wiele hałasu. W takich momentach jestem tak skupiona na sobie i meczu, że tak naprawdę nie ma to żadnego znaczenia. Nie przeszkadza mi to. Szczerze mówiąc, lubię, gdy fani wiwatują. Jestem wtedy podekscytowana - powiedziała na konferencji prasowej.

Następnie dodała, że cieszy się z powodu zapełnionych trybun. - Wiele lat temu mieliśmy bardzo trudną sytuację, kiedy graliśmy bez kibiców z powodu Covida, więc teraz jestem bardzo szczęśliwa, że wrócili - dodała.

Iga Świątek po wyeliminowaniu Osaki w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa zmierzy się z Janą Fett lub Marie Bouzkovą. W turnieju pozostała również Paula Badosa. Hiszpanka w drugim etapie pokonała Julię Putincewą i teraz będzie ją czekać starcie z Aryną Sabalenką. Co więcej, będzie to wyjątkowe spotkanie dla obu zawodniczek, ponieważ Hiszpanka i Białorusinka przyjaźnią się poza kortem. - Zawsze trudno jest grać przeciwko najlepszej przyjaciółce, ale wiemy, jak sobie z tym radzić i oddzielamy tenis od życia osobistego. To zawsze wspaniałe pojedynki i lubię grać przeciwko niej. To dobrze, że potrafimy łączyć oba aspekty życia - mówiła Sabalenka w Paryżu.