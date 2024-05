30 godzin to trwało. Ale wreszcie Hurkacz awansował do III rundy Roland Garros

To był jeden z najdłuższych meczów w karierze Huberta Hurkacza. Spotkanie z Brandonem Nakashimą rozpoczęło się w środę przed południem, a zakończyło w czwartek o 17:20. Wszystko przez opady deszczu, które w środę sparaliżowały rozgrywki na niezadaszonych kortach.

Mecz Hurkacz - Nakashima został przerwany przy stanie 6:5 dla Amerykanina. Spotkanie wznowiono w czwartek po 11 i zaczęło się ono dobrze dla Polaka. Hurkacz obronił swoje podanie i natychmiastowo doprowadził do tie-breaka.

W nim jednak nasz zawodnik był bezradny. Hurkacz popełnił sporo niewymuszonych błędów, a sam nie był w stanie uzyskać mini breaka. Ostatecznie tenisista z Wrocławia przegrał dodatkową rozgrywkę aż 2:7. Hurkacz jednak się nie załamał, co widać było w drugiej partii.

Tę Polak wygrał aż 6:1. Hurkacz grał wspaniale, niemal bezbłędnie. Nasz tenisista doskonale serwował, rozbijając też Nakashimę przy jego podaniu. Amerykanin dopiero w szóstym gemie tego seta, przy stanie 5:0 dla Hurkacza wygrał honorowego gema.

Hurkacz wygrał dwudniowy pojedynek. Długie przerwy nie przeszkodziły Polakowi

Trzeci set zaczął się od wyniku 1:1, ale zanim rozkręcił się na dobre, zawodnicy znów musieli zejść z kortu z powodu opadów deszczu. Tym razem jednak przerwa potrwała znacznie krócej niż w środę, a Hurkacza i Nakashimy nie oglądaliśmy przez kilkadziesiąt minut.

Od razu po powrocie Hurkacz przełamał przeciwnika i momentalnie objął prowadzenie 3:1. Tego bez problemu pilnował do stanu 5:3, pewnie wygrywając własne gemy serwisowe. W dziewiątym gemie Polak po raz drugi w tym secie przełamał Nakashimę i objął prowadzenie w całym spotkaniu.

W czwartym secie zawodnicy szli łeb w łeb. Przy stanie 5:5, kiedy emocje sięgały zenitu, zawodnikom kolejny raz przeszkodził deszcz. Dwie godziny po pierwszej tego dnia przerwie Hurkacz i Nakashima kolejny raz musieli opuścić kort. Warto dodać, że na przerwę zapowiadało się kilka minut wcześniej, jednak mimo delikatnego opadu organizatorzy zdecydowali się kontynuować grę.

Przerwa, która rozpoczęła się chwilę po godz. 14, trwała mniej więcej do 17. Po wznowieniu gry Hurkacz spokojnie wygrał gema serwisowego, a następnie miał nawet piłkę meczową przy serwisie rywala. Nakashima zdołał jeszcze się obronić i doprowadzić do tie-breaka. W nim to Polak jednak miał inicjatywę. Prowadził 2:0 i 4:2, ale rywal potrafił wyrównać na 5:5. Decydujące dwa punkty wygrał Hurkacz, który asem serwisowym zakończył ten mecz. Wygrał tie-breaka 7:5, a czwartego seta 7:6.

Hubert Hurkacz ostatecznie pokonał Brandona Nakashimę 6:7, 6:1, 6:3, 7:6 i awansował do III rundy Roland Garros. W niej Polak zagra ze zwycięzcą spotkania Denis Shapovalov (ATP 118) - Frances Tiafoe (ATP 26). W momencie zakończenia pojedynku Hurkacza Kanadyjczyk prowadził z Amerykaninem 6:7, 6:4, 5:2.