Godzina i koniec meczu Sabalenki na Roland Garros. Walec

Aryna Sabalenka bez najmniejszych problemów awansowała do III rundy Rolanda Garrosa. Białorusinka w zaledwie 64 minuty pokonała Moyukę Uchijimę, która do turnieju dostała się poprzez kwalifikację. Japonka chwilami stawiała się wiceliderce światowego rankingu, ale trwało to zbyt krótko, by Sabalenka miała jakiekolwiek trudności.

