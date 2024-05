Tylko popatrz, co zrobiła Świątek. Ta zmiana ją uratowała!

To był horror trwający dwie godziny i 57 minut. Liderka światowego rankingu pokonała byłą liderkę światowego rankingu. Czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa wygrała z inną czterokrotną mistrzynią wielkoszlemową. Ta nasza wygrała niesamowitą siłą woli. To jasne. Ale też pomogły jej decyzje, jakie podejmowała, nieustępliwie goniąc Osakę.

W tamtym momencie ta zmiana wyglądała trochę jak szukanie czegokolwiek, co mogłoby zmienić bardzo trudną sytuację.

Po meczu na spotkaniu w gronie polskich dziennikarzy zapytaliśmy Igę, o ile lepiej poczuła się w tych butach, które założyła na końcówkę meczu.

- Myślę, że buty by same nie wygrały tego meczu - roześmiała się Iga, a razem z nią my wszyscy. - Ale kort jest śliski i wzięłam nowsze buty, które są mniej zużyte i lepiej się trzymały nawierzchni. Kort jest śliski ze względu na to, że jest taka niekorzystna pogoda - wytłumaczyła Świątek.

Pogoda w Paryżu jest okropna. W trakcie meczu lało. Oczywiście nad kortem był dach, ale w powietrzu czuło się wilgoć. I na pewno ona była też odczuwalna na mączce kortu Philippe-Chatrier.

Idze pomogła też kofeina

Świątek pomogła sobie zmianą butów, ale sięgnęła też po inne pozatenisowe pomoce. - Wzięłam szota kofeinowego i jeszcze żel kofeinowy - zdradziła.

Warto było! Ten mecz może stać się legendarny. Świetnie, że Polka walczy do końca, że nie traci głowy, co by się nie działo i że po prostu umie sobie pomóc.