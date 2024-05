Legenda tenisa rozpętała burzę po przemówieniu Świątek. Kibice nie wytrzymali

O mały włos a doszłoby do największej sensacji tegorocznego Rolanda Garrosa! Iga Świątek przegrywała już 1:4 w trzecim secie, ale była w stanie odwrócić losy rywalizacji. Ostatecznie zwyciężyła 7:6 (1), 1:6, 7:5 z Naomi Osaką. Polka zagra w trzeciej rundzie turnieju.

Iga Świątek zwróciła się do fanów. Pam Shriver mocno odpowiedziała

Podczas meczu Polki z Japonką kilka razy można było dostrzec obrazki, w których obie zawodniczki były podczas wymian rozpraszane przez kibiców. Po zakończonej rywalizacji liderka światowych list zwróciła się w kilku zdaniach do fanów.

- Chcę powiedzieć jedną rzecz. Przepraszam za to. Mam do was wielki szacunek i wiem, że gramy dla was, ale czasami jest tak duża presja, że jak ktoś krzyknie w trakcie wymiany, to trudno się skoncentrować. Zwykle o tym nie wspominam, bo chcę być zawodniczką, która skupia się na sobie, ale to jest dla nas naprawdę ważne. Całe życie walczymy o to, żeby się poprawiać. Czasami trudno to zaakceptować. Stawka jest ogromna. Pieniądze są ogromne. Utrata kilku punktów może zmienić naprawdę dużo. Proszę, jeśli możecie, to wspierajcie nas między wymianami, a nie w trakcie. Wtedy będzie wspaniale - zaapelowała 22-latka.

Słowa naszej zawodniczki wywołały poruszenie wśród internautów oraz ekspertów. Mocno odniosła się do nich legendarna tenisistka Pam Shriver. "Świątek nie odczytała dobrze zamiarów tłumu, strofując publiczność w pomeczowym wywiadzie. Jedyna krytyka publiki powinna dotyczyć pustych siedzeń" - napisała na platformie X 61-latka.

Kibice nie zgodzili się jednak ze słowami Shriver. "Świątek zrobiła to w miły sposób, nikogo nie uraziła", "Ludzie powinni się uczyć od niej, jak przemawiać publicznie w sposób kulturalny. Wyjaśniła wszystko z manierą, w grzeczny sposób", "Nikogo nie strofowała", "Strofowanie? To był apel o szacunek" - czytamy pod wpisem.

Legendarna tenisistka zwróciła też uwagę na wysoki poziom widowiska. "Wow, co za mecz. Świątek znakomicie uciekła Osace" - napisała.

Iga Świątek w meczu trzeciej rundy zagra z lepszą z pary Jana Fett (135. WTA) - Marie Bouzkova (42. WTA). Z powodu opadów deszczu to spotkanie zostało przerwane przy wyniku 6:2, 1:0 dla Bouzkovej. Mecz zostanie dokończony w czwartek 30 maja.